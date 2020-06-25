كارتيرون يحسم موقفه من رحيل عبد الغني





حسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك موقفه من رحيل محمد عبد الغني مدافع الفريق الابيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المبلة.





وكان عبد الغني قد تلقى العديد من العروض الخليجية والمحلية خلال الفترة الماضية ولكن كارتيرون رفض نهائيا فكرة رحيله في نهاية الموسم الجاري.





وعرض أمير مرتضى منصور مدير الكرة بنادي الزمالك على كارتيرون أن يتم استخدام محمد عبد الغني في صفقة تبادلية مع نادي بيراميدز لضم عبد الله بكري نجم الفريق.





وجدد كارتيرون رفضه التام لفكرة رحيل عبد الغني حيث أكد إلى أمير مرتضى أنه في حاجة شديدة إلى خدمات عبد الغني في دفاع الفريق بالموسم المقبل.





ويريد الفارس الأبيض منذ فترة ضم عبد الله بكري في الميركاتو الصيفي المقبل لتدعيم الفريق ولكنه لم يتمكن من انهاء الاتفاق حتى الآن مع نادي بيراميدز.



