محافظ البحر الأحمر: الفتح يوم السبت لن يكون لكل المنشأت السياحية

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:29 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن تجربة إعادة افتتاح الفنادق لم تكن سهلة، مشيرا إلى أنهم وضعوا ضوابط جديدة لتنفيذ التجربة.

وأشار "حنفي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنهم اتفقوا على إعادة فتح الفنادق بالتنسيق مع وزارة الصحة، والفتح يوم السبت لن يكون لكل الفنادق، وإنما المنشأت المستعدة والجاهزة فقط، موضحا أن المحافظة لديها صفحة لتلقي الشكاوى من المواطنين في حالة مخالفة أي منشأة للضوابط.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16338 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17841 حالة، من ضمنهم الـ 16338 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1569 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 61130 حالة من ضمنهم 16338 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2533 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

أخبار تهمك

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

منذ حوالي 11 ساعة

الموت يُفجع الفنان الشاب ميدو عادل

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

منذ حوالي 11 ساعة

الموت يفجع خالد يوسف

منذ حوالي 4 ساعات

حياتنا في خطر.. تفاصيل رسالة السودان إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يفاوض الصفقة التي يحلم بها الجميع

منذ ساعة و 22 دقيقة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي مُصمم على ضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 3 ساعات

"تركي آل الشيخ" يمدح الرسول في قصيدة جديدة على تويتر

منذ حوالي 3 ساعات

الزراعة: سقوط أحد كبار مافيا اللحوم الفاسدة بالمنوفية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

منذ حوالي 9 ساعات

بـ 37 مليون.. تفاصيل صفقة الزمالك الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة الفنان محمود جمعة بغيبوبة.. التفاصيل الكاملة

منذ حوالي 7 ساعات

تخدرها باستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

منذ حوالي 7 ساعات

تشيلسي يقهر مانشستر سيتي ويُتوج ليفربول بطلًا للدوري الإنجليزي

منذ 17 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1569 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يفاجئ الأهلي بـ5 صفقات من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 47 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:40 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1569 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

تشيلسي يقهر مانشستر سيتي ويُتوج ليفربول بطلًا للدوري الإنجليزي

11:07 م

الزمالك يفاجئ الأهلي بـ5 صفقات من العيار الثقيل

08:37 م

الزمالك يفاوض الصفقة التي يحلم بها الجميع

10:02 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

02:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!