البورصة الأمريكية تتحول للارتفاع بالختام بدعم من أسهم البنوك

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:44 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية

تحولت البورصة الأمريكية للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بقيادة أسهم البنوك مع صعود أسهم "بنك أوف أمريكا" و"سيتي جروب" و"جي.بي.مورجان" بأكثر من 3 بالمائة.

وانكمش اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 5 بالمائة بالقراءة النهائية خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما تراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي لكن بأقل من التوقعات.

وتراجعت "وول ستريت" في التعاملات المبكرة حيث شكلت هذه البيانات السلبية بالإضافة إلى زيادة عدد إصابات كورونا ضغوطا على معنويات المستثمرين وسط تساؤلات حول التعافي الاقتصادي مع رفع قيود الإغلاق.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.2 بالمائة أو ما يعادل 299.6 نقطة ليصل إلى مستوى 25745.6 نقطة.

كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بوزر" بنسبة 1.2 بالمائة إلى 3083.7 نقطة، وصعد المؤشر التكنولوجي "ناسداك" بنحو 1.1 بالمائة إلى 10017 نقطة.

وبحلول الساعة 8:05 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 97.369.

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