الشؤون الإسلامية تحث المواطنين بتعليم أبنائهم حُب الوطن

دعا وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، المواطنين والمواطنات إلى تعليم أبنائهم حُب الوطن وأن الحياة السعيدة لا تكون إلا بالمحافظة على الأمن.





وقال آل الشيخ عبر تغريدة في حسابه على "تويتر": "علمو أولادكم أن لا كرامة للإنسان في غير وطنه، وأن الوطن تُرابة أغلى من الذهب فلا تقبلوا بانتهاك حدوده، علموهم أن الالتفاف حول الملك وولي عهده هو الضمانة لننام ولنتعلم ولنعمل تحت راية العدل".









ويذكر أن قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تقديم فتح الجوامع لإقامة صلاة الجمعة بجميع مناطق المملكة قبل دخول وقت صلاة الجمعة بأربعين دقيقة اعتبارًا من غد حتى إشعار آخر.

وأوضحت الوزارة، في تعميم لها، أن القرار يأتي تفاديًا للتزاحم، ضمن البرتوكولات التي أقرتها الجهات ذات الاختصاص.

وجاء التعميم الموجه لكافة فروع الوزارة بمناطق المملكة، باعتماد تقديم فتح الجوامع أربعين دقيقة بدءًا من غد الجمعة حتى إشعار آخر، إلحاقًا بالتعاميم السابقة التي أقرتها ضمن البروتوكولات المتعلقة بفتح المساجد والجوامع والترتيبات اللازمة لذلك، في إطار جهودها لحماية المصلين والمحافظة على صحتهم وسلامتهم.





واتخذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالقصيم عددًا من الإجراءات والاحترازات الوقائية التي اعتمدتها الوزارة لأداء صلاة الجمعة في جوامع منطقة القصيم.

شملت الإجراءات تحديد موعد رفع الأذان الأول قبل الوقت بعشرين دقيقة والتأكيد على الخطباء بألا تزيد الخطبة والصلاة على خمس عشرة دقيقة، بالإضافة إلى فتح الجوامع قبل الصلاة بعشرين دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بعشرين دقيقة.

كما أكد فرع الوزارة ضرورة لبس الكمامة وإحضار سجادة للصلاة والوضوء في المنزل، وعدم إحضار الأطفال أقل من 15 عامًا للمسجد، وعدم التزاحم عند الدخول والخروج من المسجد.



أن وزارة الصحة سجلت 3733 إصابة جديدة بفيروس ‫كورونا، و2065 حالة تعافٍ، و38 حالة وفاة.

وسجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، 3733 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 116021، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 80,019، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 857 حالة، وتم تسجيل 38 حالة وفاة، و2065 حالة تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأصدرت وزارة الصحة، في وقت سابق، دليلًا إرشاديًّا حول كيفية حماية الإنسان نفسه من فيروس كورونا الجديد "كوفيد19"، وذلك عند الخروج من المنزل والذهاب إلى العمل والمسجد أو زيارة كبار السن أو الذهاب إلى التسوّق وغيرها.



وتناول الدليل الذي نشرته "الصحة"، عبر منصتها التوعوية "عِشْ بصحة" وحسابها في تويتر [email protected] توصيات عامة تضمنت تجنب الآخرين والاتصال في الرقم 937 عند مخالطة حالة أو ظهور أعراض ومنها الكحة والحرارة وضيق في التنفس، إضافة إلى أهمية لبس الكمامة القماشية والحرص على نظافة اليدين وغسلهما بالماء والصابون لمدة 40 ثانية أو استخدام معقم اليدين.



