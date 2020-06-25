حماده هلال يغازل جمهوره بكوبلية من أغنيته "طحن × طحن"

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:23 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
غازل النجم حمادة هلال، جمهوره بفيديو من أغنيته الجديدة "طحن ×طحن"، علي صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلق علي الفيديو قائلاً: "طحن في طحن".

وتفاعل الكثير مع الفيديو وعلقت مي كساب قائله: "مبروك يا شاطرين".

بعض كلمات الأغنية

عايشين ومش عايشين .. بنكبر ومش حاسين .. حياة بين البينين وظروف متركبة .. في ساقية مربوطين.. بتفرمنا السنين.. ابيضو الشعرتين واحنا في عز الصبا .

الأغنية هي من إنتاج حمادة هلال حيث إتجه خلال الفترة الأخيرة إلى الإنتاج لنفسه أغنياته مثل "ست الناس" في عيد الأم و "ياجماله" مع منة عرفة و قبلها " أشرب شاي".

"طحن×طحن"، من كلمات هشام عبد الحليم والحان حسن سراج وتوزيع أوكا .

يذكر أن حمادة هلال طرح مؤخراً أغنية "ياجماله" وأستعان في الكليب بالفنانة منة عرفة في تعاون جديد بينهم بعد أغنية"الفار السندق" منذ 12 عاماً ،وحققت ياجماله حتى الأن نسب مشاهدة وصلت حتي 8 ملايين مشاهد وتصدرت تريند اليويتوب في بداية نزولها.


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طحن فى طحن

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