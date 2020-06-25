ميرنا جميل تعلن عن موعد عرض "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق"

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:22 م
بوابة الفجر
روان هيثم
نشرت الفنانة ميرنا جميل، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


وتضمنت هذه الصور البوستر الترويجي لعرض مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق"، وكتبت قائله: "المسلسل الخطير ده هيتعرض يوم ٩ يوليو علي شاهد".

وتابعت: "انشالله هتحبوه جدا، جمجوم وبمبم، الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق".


يذكر أن ميرنا جميل قد شاركت في السباق الرمضاني بمسلسل "اللعبة" الذي تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها


ويشارك في بطوله المسلسل هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا ياسر الطوبجي، وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني، وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني.

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