الزمالك يفاوض الصفقة التي يحلم بها الجميع

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:02 م
الزمالك
الزمالك
وضع نادي الزمالك صفقة من العيار الثقيل على طاولة تعاقدات الفريق الصيفية لضمها بالفترة المقبلة لتعزيز الصفوف بالموسم الجديد.

وفتح نادي الزمالك من جديد صفقة التعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق بيراميدز لضمه لتدعيم الصفوف بناء على طلب المدير الفني كارتيرون.

وكان الزمالك قد تراجع في الأيام الماضية عن التعاقد مع دونجا بسبب المطالب المادية الكبيرة التي حددها نادي بيراميدز في نظير التخلي عن خدمات اللاعب، وتوجه بعدها الزمالك نحو صفقة التعاقد مع محمد عبد العاطي لاعب وسط فريق وادي دجلة .

ومن المنتظر أن يقدم الزمالك طلب رسمي لإدارة نادي بيراميدز للتعاقد مع دونجا في الصيف المقبل حيث يرغب كارتيرون مدرب الفريق في ضم لاعب وسط قوي ليكون بديل طارق حامد خلال الموسم الجديد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نبيل عماد دونجا صفقة دونجا دونجا بيراميدز الزمالك

أخبار تهمك

بـ 37 مليون.. تفاصيل صفقة الزمالك الكبرى

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الموت يُفجع الفنان الشاب ميدو عادل

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الزمالك يفاجئ الأهلي بـ5 صفقات من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الصحة: تسجيل 1569 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ 33 دقيقة

"تركي آل الشيخ" يمدح الرسول في قصيدة جديدة على تويتر

منذ أقل من ساعتين

إصابة الفنان محمود جمعة بغيبوبة.. التفاصيل الكاملة

منذ حوالي 5 ساعات

تخدرها باستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

منذ حوالي 8 ساعات

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

منذ حوالي 10 ساعات

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

منذ حوالي 10 ساعة

إيهاب فهمي يكشف لـ"الفجر الفني" آخر التطورات الصحية لـ عبد الله مشرف

منذ حوالي 3 ساعات

التسريبات تشعل غضب الأهلي في صفقة بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي مُصمم على ضم القاطرة البشرية

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الزراعة: سقوط أحد كبار مافيا اللحوم الفاسدة بالمنوفية

منذ حوالي 5 ساعات

الموت يفجع خالد يوسف

منذ ساعتين و 46 دقيقة

حياتنا في خطر.. تفاصيل رسالة السودان إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 2 أبريل.. مجزرة في الملكي والصفقة الأهم تقترب بشدة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

أخبار الزمالك اليوم الخميس 9 إبريل: التضحية بثلاثي الفريق من أجل عيون نجم بيراميدز.. 3 صفقان مفاجئة على رادار الأبيض.. المطالبة بإلغاء الدوري

4 صفقات على طاولة الزمالك

٣ صفقات على طاولة الزمالك في الصيف

الزمالك يخطط لضم نجم بيراميدز

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:40 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1569 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

الزمالك يفاجئ الأهلي بـ5 صفقات من العيار الثقيل

08:37 م

تخدرها باستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

04:47 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

02:07 م

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

12:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!