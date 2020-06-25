الزمالك يفاوض الصفقة التي يحلم بها الجميع

وضع نادي الزمالك صفقة من العيار الثقيل على طاولة تعاقدات الفريق الصيفية لضمها بالفترة المقبلة لتعزيز الصفوف بالموسم الجديد.





وفتح نادي الزمالك من جديد صفقة التعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق بيراميدز لضمه لتدعيم الصفوف بناء على طلب المدير الفني كارتيرون.





وكان الزمالك قد تراجع في الأيام الماضية عن التعاقد مع دونجا بسبب المطالب المادية الكبيرة التي حددها نادي بيراميدز في نظير التخلي عن خدمات اللاعب، وتوجه بعدها الزمالك نحو صفقة التعاقد مع محمد عبد العاطي لاعب وسط فريق وادي دجلة .





ومن المنتظر أن يقدم الزمالك طلب رسمي لإدارة نادي بيراميدز للتعاقد مع دونجا في الصيف المقبل حيث يرغب كارتيرون مدرب الفريق في ضم لاعب وسط قوي ليكون بديل طارق حامد خلال الموسم الجديد.



