نجم تشيلسي يقترب بشدة من روما

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية عالمية أن روما الإيطالي توصل إلى اتفاق نهائي مع الإسباني بيدرو رودريجيز نجم تشيلسي الإنجليزي من أجل الإنضمام إلى نادي ذئاب العاصمة الإيطالية في صفقة مجانية وذلك عقب نهاية عقده مع البلوز في نهاية الموسم الحالي.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس العالمية أن بيدرو سيقوم بالتوقيع على عقد مع روما يمتد حتى عام 2022 مع وجود بند خيار التجديد لموسم إضافي مقابل 3.5 مليون يورو سنويًا. 

وأفادت الشبكة العالمية بأن بيدرو خاض مع برشلونة 321 مباراة وتمكن من تسجيل 99 هدف وصنع 62 تمريرة حاسمة كما قاد النادي الكتالوني للتتويج بـ 24 لقب.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن بيدرو إنتقل إلى صفوف تشيلسي في عام 2015 مقابل 27 مليون يورو وخاض مع البلوز 201 مباراة وسجل 43 هدف وصنع 28 هدف آخرين وحقق ثلاث ألقاب.

وأوضحت الشبكة العالمية أن لبيدرو مسيرة مميزة مع المنتخب الإسباني، حيث خاض مع الماتادور الإسباني 65 مباراة وسجل 17 هدفًا كما توج ببطولة كأس العالم 2010 وبطولة أمم أوروبا 2012.

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