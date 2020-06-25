الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي شاهد - بوليسيتش يهزم شباك مانشستر سيتي ويتقدم للبلوز الخميس 25/يونيو/2020 - 09:56 م محمد مرعي Advertisements سجل كريستيان بوليسيتش نجم تشيلسي هدف التقدم لفريقه ضد مانشستر سيتي في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم. أخبار تهمك الزمالك يفاجئ الأهلي بـ5 صفقات من العيار الثقيل منذ أقل من ساعتين الموت يفجع خالد يوسف منذ ساعتين و 46 دقيقة بـ 37 مليون.. تفاصيل صفقة الزمالك الكبرى منذ ساعتين و 43 دقيقة التسريبات تشعل غضب الأهلي في صفقة بديل رمضان صبحي منذ حوالي 3 ساعات لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي مُصمم على ضم القاطرة البشرية منذ ساعتين و 12 دقيقة "تركي آل الشيخ" يمدح الرسول في قصيدة جديدة على تويتر منذ أقل من ساعتين الموت يُفجع الفنان الشاب ميدو عادل منذ ساعتين و 20 دقيقة الزراعة: سقوط أحد كبار مافيا اللحوم الفاسدة بالمنوفية منذ حوالي 5 ساعات تخدرها باستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي منذ حوالي 5 ساعات شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك منذ حوالي 10 ساعة عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة منذ حوالي 8 ساعات حياتنا في خطر.. تفاصيل رسالة السودان إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. الصحة: تسجيل 1569 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة منذ 33 دقيقة إصابة الفنان محمود جمعة بغيبوبة.. التفاصيل الكاملة منذ حوالي 5 ساعات إيهاب فهمي يكشف لـ"الفجر الفني" آخر التطورات الصحية لـ عبد الله مشرف منذ حوالي 3 ساعات قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة منذ حوالي 10 ساعات