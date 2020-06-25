أسعار النفط تتحول للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الخميس

الخميس 25/يونيو/2020 - 09:52 م
أسعار النفط
أسعار النفط
تحولت أسعار النفط للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بعد جلسة متقلبة ليصعد بعد بيانات اقتصادية كشفت عن قفزة 16بالمائة لطلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة.

وتراجعت أسعار الخام في وقت مبكر من الجلسة مع استمرار مخزونات الخام الأمريكية في التراكم، حيث ارتفعت بأكثر من التوقعات في الأسبوع الماضي مع صعود الإنتاج النفطي للولايات المتحدة لأول مرة في ثلاثة أشهر تقريباً.

كما أن القلق حيال زيادة حالات الإصابة الجديدة بالفيروس ألقى بظلاله السلبية على النفط، حيث إنه من شأن عودة موجة ثانية للوباء أن تثير المخاوف حيال جمود النشاط الاقتصادي وبالتبعية الطلب على الخام.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أغسطس  بنحو 1.9 بالمائة مسجلاً 38.72 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 37.08 دولار للبرميل خلال الجلسة.

وبحلول الساعة 7:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس  بنحو 2 بالمائة ليسجل 41.13 دولار للبرميل.

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