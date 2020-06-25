عقيلة صالح: إعلان القاهرة احترم مكونات الشعب الليبي

الخميس 25/يونيو/2020 - 09:43 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إنه يجب على الجميع تنفيذ إعلان القاهرة الذي جاء متناسقًا مع مسار برلين، مؤكدًا أن أي ليبي لا يرد وقف إطلاق النار يجني مصالح خاصة، ويستفيد من حالة الفوضى، وأنه يجب على كل ليبي عاقل أن يستمع إلى مبادرات وقف إطلاق النار.

وأضاف "صالح"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لا تصالح مع الميليشيات الإرهابية التي تنهب خيرات الليبين، متابعًا: "سندافع بشراسة عن أمننا القومي بمعاونة مصر حال تم تجاوز الخطوط الحمراء".

وأشار إلى أن إعلان الرئيس السيسي احترم مكونات الشعب الليبي، وتدخل مصر بحجمها يعني الكثير، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي لم يعلن التدخل لاحتلال ليبيا أو السيطرة على مواردها.




في وقت سابق، كشفت وكالة الأنباء الفيدرالية الروسية، الطرق التي يتم اعتمادها في نقل المرتزقة السوريين والمدربين العسكريين الأتراك إلى ليبيا، لدعم مليشيات طرابلس.

وأوضح تقرير الوكالة أن السلطات التركية، من خلال تعزيز صفوف مليشيات طرابلس، "تضع عراقيل أمام التسوية السلمية للأزمة الليبية، بهدف خدمة مصالحها الجيوسياسية في المنطقة".

ووفقا للمعطيات التي تمكن مراسلو الوكالة من الحصول عليها، فإن الأموال اللازمة للإنفاق على الميليشيات ومشتريات الأسلحة تأتي من قطر، فيما تقوم الشركة العسكرية التركية الخاصة "سادات" بمهام تجنيد وإرسال المتطرفين في سوريا.

وفي المحصلة، ومنذ 24 ديسمبر من العام الماضي، نقلت أنقرة أكثر من 1200 إرهابي سوري إلى الجانب التركي، من خلال ممرات أعدت خصيصا لهذا الغرض.

وبعد أسبوعين من وصولهم إلى تركيا، تلقى المرتزقة تدريبات خاصة في معسكرات تقع بالقرب من مدينة إزمير في غرب البلاد. بعد ذلك، تم نقلهم على متن طائرات Wings وAfrica Airlines، المملوكة لمواطن ليبي، إلى الأراضي الليبية. وهبطت الطائرات في مطار معيتيق بالقرب من طرابلس.

وأورد التقرير أنه "بناء على طلب الأجهزة الخاصة التركية، لم يتم تسجيل الركاب في الرحلات الجوية".

وكان على متن إحدى الطائرات حمزة العمر، المسؤول بشكل خاص عن تدريب المتطرفين على التكتيكات القتالية في المدن وعمليات تفخيخ السيارات والطرق السريعة، فضلا عن المباني والمنشآت السكنية.

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