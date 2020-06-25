عقبة وحيده تواجه الزمالك لبيع كاسونجو





حسم نادي الزمالك قراره منذ فترة برحيل الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ويواجه الزمالك عقبة كبيرة حاليا لبيع كاسونجو في الصيف المقبل بسبب بطولة دوري أبطال إفريقيا.





ولازال متبقي للزمالك مباراة مواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد نادي الرجاء البيضاوي والتي تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا.





ومن المتوقع أن تلعب المباراة حسب ما أشارت بعض التقارير الصحفية المغربية في شهر سبتمبر القادم مما يعني أنه يجب أن يدخل الزمالك بقائمة الفريق بما فيها كاسونجو.





وإذا لعبت مواجهة الزمالك والرجاء في شهر سبتمبر بالفعل ستكون فترة الانتقالات الصيفية قد انتهت وبالتالي لن يتمكن النادي الأبيض من بيع كاسونجو حتى لا يخسر مكان في القائمة الإفريقية.



