الجيزة: قطع عرضي لشارع الهرم لمدة 3 أيام

الخميس 25/يونيو/2020 - 09:27 م
أرشيفية
أرشيفية
إسماعيل منطاوي
أعلنت محافظه الجيزة، عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء قطع عرضى لشارع الهرم عند تقاطعه مع شارع سويلم والاسلام بالاتجاهين لتنفيذ نقل مرافق الغاز الطبيعي والمتعارضة مع مسار مشروع مترو الانفاق الخط الرابع وذلك لمدة 3 أيام ابتداء من الساعة الثانية عشر صباحا وحتى الساعة الخامسة صباحا، طوال فترة الأعمال من يوم الجمعة الموافق ٢٦/٦/٢٠٢٠ حتى يوم الاحد الموافق ٢٨/٦/٢٠٢٠ و ذلك دون تعطيل للحركة المرورية. 

وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الاعمال بالكامل لضمان امن وسلامه المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركه المروريه.

محافظ الجيزة يتفقد المحاور البديلة والرابطة بشارع الأهرام

وأجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة تفقدية لعدد من المحاور والمحولات والأعمال الجاري تطويرها الآن، لتكون محاور بديلة لشارع الهرم وقت الغلق.

وتفقد المحافظ، أعمال تطوير شوارع المطبعة والمحولات وخالد أمين ومتفرعاتهم، وتوسعة شارع ترسا وأعمال التطوير الجارية بمحورى المنصورية والمريوطية في إطار سعي المحافظة نحو تطوير العديد من المحاور البديلة والرابطة مع شارع الأهرام لاستخدامها أثناء تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق.

ووجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والالتزام بخطوط التنظيم، وعدم السماح بالتعدي عليه وتوحيد الأرصفة وأعمال الانترلوك بشكل موحد، كما شدد المحافظ خلال تفقده شارع المطبعة بإزالة عقار متعدي علي خط التنظيم بالشارع، إضافة إلى تغير موضع أحد الأكشاك لإعاقتها حركة المرور فى تقاطع شارع المطبعة مع شارع الملك فيصل.

وأكد على توفير رامبات أمام مداخل العقارات لخدمة السكان، بالإضافة إلى تغطية كابلات الكهرباء بمحيط غرف الكهرباء ومراعاة العرض الخاص بها ليكون متناسق مع أعمال التطوير وعدم شغله لمساحات كبيرة من الطريق حفاظاً على سلامة المواطنين على ألا يقل عرض الرصيف بمختلف القطاعات عن متر.

وخلال الجولة قام محافظ الجيزة بإهداء كمامة لأحد المواطنين، وحثه على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة حفاظاً على صحته و المحيطين به.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير شارع خالد أمين موجها مسئولى الحى والقائمين على الأعمال بمتابعه أعمال الرصف وتركيب الإنترلوك والالتزام بمسافات موحدة بطول المناطق الجاري تطويرها وإزالة أى حالات تعدى على الطريق لمنشآت أو محال وحظر وضع أوتاد حديديه أو أية وسائل لحجز أماكن لانتظار السيارات أمام العقارات وإزالة كافة أشكال التعديات علي الطريق من عقارات وجراجات والحفاظ على الأشجار المتواجدة على جانبى الطريق مع تناسقها مع أعمال الرصف.

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مرافق الغاز شارع الهرم شارع المطبعة بوابة الفجر المرور الجيزة

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