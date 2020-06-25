تعافي 33 مصابًا بكورونا وخروجهم من العزل الجامعي والحميات ببني سويف

الخميس 25/يونيو/2020 - 09:20 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
شهدت محافظة بني سويف، اليوم الخميس، تعافى وخروج 33 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من عزل مستشفيي بني سويف الجامعي والحميات بمدينة بني سويف بعد أن تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية عقب خضوعهم للرعاية الصحية اللأزمة وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

ففي مستشفى بني سويف الجامعي، أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الخميس، عن تعافى وخروج 24 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من العزل المخصص لهم بمستشفى بني سويف الجامعي وذلك بعد تلقيهم العلاج اللازم وبعد أن تحولت نتائجهم من إيجابية إلى سلبية.

وتابع الدكتور منصور مع الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، والدكتور محمد شعبان مدير المستشفى التقرير اليومي الخاص بالجهود التي تبذل داخل العزل بالمستشفى حيث كشف التقرير عن تعافى وخروج 24 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا بعد تلقيهم العلاج اللازم ليبلغ إجمالي عدد حالات التعافي والخروج إلى 68 حالة حتى الآن.

وأشاد الدكتور منصور بجهود وكفاءة الأطقم الطبية بالمستشفى، مؤكدًا أن الجامعة وضعت كافة إمكانياتها المادية والبشرية لتوفير كافة الاحتياجات من أدوية ومستلزمات طبية لدعم جهود الدولة في صد هجوم فيروس كورونا ومنع انتشاره.

وأكد رئيس جامعة بني سويف، أنه تم تحديد مبنى للعزل لعلاج مصابي فيروس كورونا يحتوى على 63 سرير رعاية مركزة فائقة، و28 جهاز تنفس صناعي، و25 سرير رعاية متوسطة، بالإضافة إلى تخصيص مبنيين بالمدينة الجامعية بسعة 480 سريرا لعلاج مصابي فيروس كورونا والتي تتراوح أعراض إصابتهم من بسيطة الى متوسطة ولا تتوافر أماكن للعزل داخل منازلهم وتحت إشراف طبى من مستشفى الجامعي.

كما أعلن الدكتور أحمد بغدادي، المتحدث الإعلامي لمديرية الصحة ببني سويف، عن تعافى ٩حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد وخروجهم من مستشفى الحميات وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة، مقدمًا الشكر للدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجى والدكتور محمود حسين مدير المستشفيات على المتابعه المستمرة.

من جانبه أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنًا دور الطاقم الطبى بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفاني وإخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطنى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مديرية أمن بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف فيروس كورونا حظر التجوال جامعة بني سويف بني سويف

أخبار تهمك

"تركي آل الشيخ" يمدح الرسول في قصيدة جديدة على تويتر

منذ أقل من ساعتين

بـ 37 مليون.. تفاصيل صفقة الزمالك الكبرى

منذ ساعتين و 22 دقيقة

إصابة الفنان محمود جمعة بغيبوبة.. التفاصيل الكاملة

منذ حوالي 5 ساعات

تخدرها بستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

منذ حوالي 5 ساعات

الموت يُفجع الفنان الشاب ميدو عادل

منذ ساعتين

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

منذ حوالي 8 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي مُصمم على ضم القاطرة البشرية

منذ أقل من ساعتين

الموت يفجع خالد يوسف

منذ ساعتين و 25 دقيقة

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

منذ حوالي 10 ساعات

"منخفض الهند".. ظاهرة جوية جديدة تتعرض لها مصر خلال 24 ساعة

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يفاجئ الأهلي بـ5 صفقات من العيار الثقيل

منذ ساعة و 15 دقيقة

التسريبات تشعل غضب الأهلي في صفقة بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

حياتنا في خطر.. تفاصيل رسالة السودان إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1569 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ 12 دقيقة

الزراعة: سقوط أحد كبار مافيا اللحوم الفاسدة بالمنوفية

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

تعافي 24 مصابا بكورونا في بني سويف (صور)

محافظة بني سويف: تعافي وخروج 32 مصابًا بكورونا من عزل التأمين الصحي

تعافي 27 مصابًا بكورونا وخروجهم من عزل مستشفى بني سويف الجامعي

تعافي 14 مصابا بكورونا وخروجهم من عزل صدر بني سويف

لأول مرة.. تجهيز عيادة بـ"طب بني سويف" لاستقبال المتعافين من كورونا

تعافي وخروج 11 مصابا بكورونا من عزل مستشفى الفشن (صور)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:40 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1569 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

الزمالك يفاجئ الأهلي بـ5 صفقات من العيار الثقيل

08:37 م

تخدرها بستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

04:47 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

02:07 م

حياتنا في خطر.. تفاصيل رسالة السودان إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة

06:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!