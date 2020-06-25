تعافي 33 مصابًا بكورونا وخروجهم من العزل الجامعي والحميات ببني سويف

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شهدت محافظة بني سويف، اليوم الخميس، تعافى وخروج 33 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من عزل مستشفيي بني سويف الجامعي والحميات بمدينة بني سويف بعد أن تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية عقب خضوعهم للرعاية الصحية اللأزمة وبروتوكول علاج وزارة الصحة.



ففي مستشفى بني سويف الجامعي، أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الخميس، عن تعافى وخروج 24 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من العزل المخصص لهم بمستشفى بني سويف الجامعي وذلك بعد تلقيهم العلاج اللازم وبعد أن تحولت نتائجهم من إيجابية إلى سلبية.



وتابع الدكتور منصور مع الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، والدكتور محمد شعبان مدير المستشفى التقرير اليومي الخاص بالجهود التي تبذل داخل العزل بالمستشفى حيث كشف التقرير عن تعافى وخروج 24 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا بعد تلقيهم العلاج اللازم ليبلغ إجمالي عدد حالات التعافي والخروج إلى 68 حالة حتى الآن.



وأشاد الدكتور منصور بجهود وكفاءة الأطقم الطبية بالمستشفى، مؤكدًا أن الجامعة وضعت كافة إمكانياتها المادية والبشرية لتوفير كافة الاحتياجات من أدوية ومستلزمات طبية لدعم جهود الدولة في صد هجوم فيروس كورونا ومنع انتشاره.



وأكد رئيس جامعة بني سويف، أنه تم تحديد مبنى للعزل لعلاج مصابي فيروس كورونا يحتوى على 63 سرير رعاية مركزة فائقة، و28 جهاز تنفس صناعي، و25 سرير رعاية متوسطة، بالإضافة إلى تخصيص مبنيين بالمدينة الجامعية بسعة 480 سريرا لعلاج مصابي فيروس كورونا والتي تتراوح أعراض إصابتهم من بسيطة الى متوسطة ولا تتوافر أماكن للعزل داخل منازلهم وتحت إشراف طبى من مستشفى الجامعي.



كما أعلن الدكتور أحمد بغدادي، المتحدث الإعلامي لمديرية الصحة ببني سويف، عن تعافى ٩حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد وخروجهم من مستشفى الحميات وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.



وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة، مقدمًا الشكر للدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجى والدكتور محمود حسين مدير المستشفيات على المتابعه المستمرة.



من جانبه أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنًا دور الطاقم الطبى بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفاني وإخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطنى.

