"غرفة الغوص": تخفيض أعداد الإسطوانات الهوائية المطلوبة لتجديد العضوية

الخميس 25/يونيو/2020 - 09:36 م
بوابة الفجر
في إطار الدعم المباشر من جانب غرفةىسياحة الغوص والأنشطة البحرية لأعضائها للحد من الآثار السلبية والضرر الواقع على القطاع السياحى وأعضاء الغرفة بسبب مواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.

قرر مجلس إدارة الغرفة تخفيض أعداد إسطوانات الهواء المطلوبة لتجديد عضوية الغرفة من 60 إسطوانة إلى 30 إسطوانة لمراكز الغوص التي يتعذر عليها إستكمال العدد المطلوب في حالة إستكمال باقي الإشتراطات والمعايير اللازمة لتقديم خدمات الغوص الترفيهي.

على أن يتم إستكمال أعداد الإسطوانات إلى 60 إسطوانة قبل إنتهاء المهلة الممنوحة والمنتهية بتاريخ 30 يونيو 2021.

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الكلمات المفتاحية

مراكز الغوص تجديد عضوية غرفة الغوص الانشطة البحرية

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