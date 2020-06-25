"بالشعر الأصفر".. جاد شويري يغازل جمهوره عبر "إنستجرام"

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نشر الفنان اللبناني جاد شويري، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر جاد شويري، في هذه الصورة بلون شعر جديد، حيث قام بتغيير لونه من الأسود الى الأصفر، وكتب قائلاً: "بتمرد وأكثر جدية، أصبحت رجل أشقر".



وتوالت عليه العديد من التعليقات، حيث علق أحدهم قائلاً: "حلو قوي عليك".



يذكر أن آخر الأعمال التي شارك فيها جاد شويري إخراجه لكليب أغنية "مش هعيش" للفنانة كارول سماحة، وحقق نجاحا كبيرًا.