مشاهدة مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتى بث مباشر في الدوري الإنجليزي (تغطية مباشرة)
الخميس 25/يونيو/2020 - 09:06 م
يستقبل فريق تشيلسي الانجليزي نظيره مانشستر سيتي بعد قليل ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.
وجاءت التشكيلة الرسمية لتشيلسي:-
حراسة المرمى : كيبا.
خط الدفاع : ازبيلكوتا - روديجير - كريستينسين - ماركوس الونسو.
خط الوسط : كانتي - ماسون ماونت - باركلي - ويليان - بوليسيتش.
خط الهجوم : اولفيه جيرو.
فيما جاءت تشكيلة مانشستر سيتي كالتالي:
حراسة المرمى : ايدرسون.
خط الدفاع : والكر - فيرناندينيو - لابورت - ميندي.
خط الوسط : جوندوجان - رودريجو - كيفين دي بروين - برناردو سيلفا - رياض محرز.
خط الهجوم : رحيم سترلينج.
متابعة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي لحظة بلحظة
الدقيقة 3: كرة عرضية من رياض محرز إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاع تشيلسي عن مناطق الخطورة.
الدقيقة 5: ركنية لصالح فريق مانشستر سيتي نفذها كيفين دي بروين ولكن أبعدها دفاع تشيلسي عن مناطق الخطورة.
الدقيقة 6: كرة عرضية سيئة للغاية من بنجامين ميندي من جهة اليسار مرت إلى ركلة مرمى.
الدقيقة 10: عشر دقائق أولى من زمن الشوط الأول والتعادل السلبي مازال مستمر بين الفريقين.
الدقيقة 16: فرصة هدف عن طريق بيرناردو سيلفا ولكنه فشل في إستغلال كرة عائدة من الحارس كيبا.
الدقيقة 22: محاولات مستمرة من لاعبي فريق مانشستر سيتي لإدراك أول الاهداف يقابلها تمركز دفاعي جيد من لاعبي تشيلسي.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا