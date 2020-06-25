مشاهدة مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتى بث مباشر في الدوري الإنجليزي (تغطية مباشرة)

الدقيقة 3: كرة عرضية من رياض محرز إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاع تشيلسي عن مناطق الخطورة.





الدقيقة 5: ركنية لصالح فريق مانشستر سيتي نفذها كيفين دي بروين ولكن أبعدها دفاع تشيلسي عن مناطق الخطورة.





الدقيقة 6: كرة عرضية سيئة للغاية من بنجامين ميندي من جهة اليسار مرت إلى ركلة مرمى.





الدقيقة 10: عشر دقائق أولى من زمن الشوط الأول والتعادل السلبي مازال مستمر بين الفريقين.





الدقيقة 16: فرصة هدف عن طريق بيرناردو سيلفا ولكنه فشل في إستغلال كرة عائدة من الحارس كيبا.





الدقيقة 22: محاولات مستمرة من لاعبي فريق مانشستر سيتي لإدراك أول الاهداف يقابلها تمركز دفاعي جيد من لاعبي تشيلسي.









