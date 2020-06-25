مشاهدة مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتى بث مباشر في الدوري الإنجليزي (تغطية مباشرة)

الخميس 25/يونيو/2020 - 09:06 م
بوابة الفجر
يستقبل فريق تشيلسي الانجليزي نظيره مانشستر سيتي بعد قليل ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الرسمية لتشيلسي:-

حراسة المرمى : كيبا.

خط الدفاع : ازبيلكوتا - روديجير - كريستينسين - ماركوس الونسو.

خط الوسط : كانتي - ماسون ماونت - باركلي - ويليان - بوليسيتش.

خط الهجوم : اولفيه جيرو.

فيما جاءت تشكيلة مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى : ايدرسون.

خط الدفاع : والكر - فيرناندينيو - لابورت - ميندي.

خط الوسط : جوندوجان - رودريجو - كيفين دي بروين - برناردو سيلفا - رياض محرز.

خط الهجوم : رحيم سترلينج.

متابعة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي لحظة بلحظة

الدقيقة 3: كرة عرضية من رياض محرز إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاع تشيلسي عن مناطق الخطورة.

الدقيقة 5: ركنية لصالح فريق مانشستر سيتي نفذها كيفين دي بروين ولكن أبعدها دفاع تشيلسي عن مناطق الخطورة.

الدقيقة 6: كرة عرضية سيئة للغاية من بنجامين ميندي من جهة اليسار مرت إلى ركلة مرمى.

الدقيقة 10: عشر دقائق أولى من زمن الشوط الأول والتعادل السلبي مازال مستمر بين الفريقين.

الدقيقة 16: فرصة هدف عن طريق بيرناردو سيلفا ولكنه فشل في إستغلال كرة عائدة من الحارس كيبا.

الدقيقة 22: محاولات مستمرة من لاعبي فريق مانشستر سيتي لإدراك أول الاهداف يقابلها تمركز دفاعي جيد من لاعبي تشيلسي.




شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي مشاهدة مباراة تشيلسي مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مبشار مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي

أخبار تهمك

الزراعة: سقوط أحد كبار مافيا اللحوم الفاسدة بالمنوفية

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يفاجئ الأهلي بـ5 صفقات من العيار الثقيل

منذ ساعة و 13 دقيقة

تخدرها بستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

منذ حوالي 5 ساعات

الموت يفجع خالد يوسف

منذ ساعتين و 23 دقيقة

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

منذ حوالي 10 ساعات

"تركي آل الشيخ" يمدح الرسول في قصيدة جديدة على تويتر

منذ ساعة و نصف

حياتنا في خطر.. تفاصيل رسالة السودان إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

الموت يُفجع الفنان الشاب ميدو عادل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

منذ حوالي 8 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي مُصمم على ضم القاطرة البشرية

منذ أقل من ساعتين

بـ 37 مليون.. تفاصيل صفقة الزمالك الكبرى

منذ ساعتين و 20 دقيقة

التسريبات تشعل غضب الأهلي في صفقة بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

"منخفض الهند".. ظاهرة جوية جديدة تتعرض لها مصر خلال 24 ساعة

منذ أقل من ساعتين

إصابة الفنان محمود جمعة بغيبوبة.. التفاصيل الكاملة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1569 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ 10 دقائق

موضوعات متعلقة

التشكيل الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي وشالكه بدوري الأبطال

تشكيل مانشستر سيتي أمام برايتون

تشكيل هجومي لمانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد

تشكيل تشيلسي ضد توتنهام.. لامبارد يتحدى مورينيو بـ"جيرو"

جيرو يقود هجوم تشيلسي أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:40 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1569 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

الزمالك يفاجئ الأهلي بـ5 صفقات من العيار الثقيل

08:37 م

تخدرها بستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

04:47 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

02:07 م

حياتنا في خطر.. تفاصيل رسالة السودان إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة

06:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!