محمد محيي يستعد لطرح أغنية "قلت أخونه"







والجدير بالذكر أن محمد محيي يتعاون فى الألبوم الجديد مع عدد كبيرمن الشعراء والملحنين والموزعين منهم أيمن بهجت قمر، أحمد مرزوق، والراحل رضا أمين، نور الدين حمدي، نور الدين مصطفى، إيهاب عبدة، أشرف أمين، سلطان صلاح، هاني رجب، رومانيا، وليد سعد، محمد رحيم، مديح محسن، مصطفى عوض، محمود الشريف، كريم حمدي، مدين، إيهاب عبد الواحد، فهد، ومحمد العشي، ورفيق عاكف، ومحمد رحيم قام بتوزيع أغنية واحدة فقط، وحسام حسني.



يستعد الفنان محمد محيي، لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان"قلت أخونه"، وذلك خلال الأيام القليلة المُقبلة"، وهي من كلمات: نور الدين حمدى، والحان: كريم حمدى، توزيع: فهد.