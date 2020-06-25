شاذلي فرح يطلب الدعاء لمحمود جمعة

الخميس 25/يونيو/2020 - 09:05 م
بوابة الفجر
روان هيثم
طلب السيناريست شاذلي فرح، الدعاء بالشفاء للفنان محمود جمعة، بعد نقله لمستشفى بنها الجامعي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب شاذلي فرح قائلاً: "أرجو الدعاء لصديقي الشاعر الكبير والفنان الممثل الغول".

وتابع: "محمود جمعة يرقد في مستشفى بنها الجامعي، ربي يعفي عنك يا صديقي الغالي".

يذكر أن آخر الاعمال التي شارك فيها محمود جمعة مسلسل "قوت القلوب"، بطولة ماجدة زكي، كارولين عزمي، ديانا هشام، إسلام جمال، سهر الصايغ، تأليف محمد الحناوي، إخراج مجدي أبو عميرة.

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