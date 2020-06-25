فيفي عبده تسمتع بعطلتها الصفية في الساحل الشمالي

الخميس 25/يونيو/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
تحرص الفنانة فيفي عبده، علي التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور من حياتها اليومية والفنية، حيث شاركت جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت فيفي، من الشاطئ بالصورة بإطلالة ساحرة، مرتدية فستان قط باللون الاسود وقبعة سوداء، وعلقت قائله: "بحبكم من الساحل الشمالي، وتفاعل الكثير مع الصورة وجاءت التعليقات كالتالي: "منورة يا فوفا ملكة الكون".


يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده، برنامج المقالب "خلي بالك من فيفي"، الذي عرض خلال السباق الرمضاني 2020 المنقضي، على شاشة قناة "أم بي سي مصر".

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