"العمل معه متعة لا تُوصف".. إسلام زكي يروي تفاصيل عودة تعاونه مع تامر حسني

الخميس 25/يونيو/2020 - 08:55 م
بوابة الفجر
نور طلعت
عقب مدة تتجاز الـ7 سنوات، على طرح أول تعاون بينهما من خلال أغنية"حد شبهه"، يعود الملحن إسلام زكي، مرة أخرى للتعاون مع الفنان تامر حسني، في أغنية جديدة ضمن أغاني ألبومه الجديد.


يكشف إسلام زكي، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، عن تفاصيل تعاونه مع الفنان تامر حسني، قائلًا: "أتعاون مع الفنان تامر حسني، في أغنية جديدة من لحني وتوزيعي، وتحمل طابع"الدراما"، وهي من أغاني ألبومه الجديد، المتوقع طرحه خلال الشهور القليلة المقبلة، فالحقيقة سعيد جدًا بهذا التعاون ولأول مرة أشعر بهذا القدر من الإستمتاع عند تعاوني مع مطرب فهو "في حتة لوحدة وإنسان بدرجة لا تُوصف".


واستكمل إسلام حديثه قائلًا: "أول مرة أتعامل بطريقة مباشرة مع النجم تامر حسني، ووجدته في قمة الاحترام والأخلاق، ومُخلص في عمله لأبعد الحدود، فطلب مني أن أقوم بتوزيع الأغنية، واثقًا جدًا في موهبتي وقدراتي".


واستطرد إسلام حديثه قائلًا: "استطاع تامر أن يعود إلىَّ حب العمل من جديد في فترة ليست جيدة ومُحبطة من حياتي المهنية".


وعن كواليس التعاون قال إسلام: "أرسل الشاعر تامر حسين، العام الماضي، لتامر حسني عدد من الأغاني عبر"الواتساب" ومن ضمنهم هذه الأغنية فأعجب تامر بالأغنية جدًا ومن هنا عاد التواصل بيننا من جديد عقب أغنية"حد شبهه" التي لحنتها ووزعتها لتامر حسني عام 2013".


أضاف، الأغنية تحمل عنوان "قد الفراق" من كلمات الشاعر تامر حسين، ومن لحني وتوزيعي، وأنتظر طرحها جدًا لمراقبة ردود الأفعال وأتمنى من الله أن تحقق نجاحًا ساحقًا لأنها فعلًا رائعة ومن أجمل الأغاني التي نفذتها، بالإضافة إلى إبداع تامر في غنائها".


واختتم حديثه قائلًا: "ويوجد تعاون آخر مع الفنان تامر حسني في فيلمه الجديد"مش أنا" سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة".

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