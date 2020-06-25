الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص تواصل دوراتها على المنصة الإفتراضية

شارك 220 مدربا ومدربة من 14 دولة عربية هي مصر والبحرين والسعودية وسوريا والبحرين والإمارات والأردن، والمغرب وفلسطين وتونس والعراق واليمن وموريتانيا والسودان فى الدورة التدريبية فى تدريب الكرة الطائرة وتنظيم منافساتها، والتى واصلت بها الرئاسة الاقليمية للأولمبياد الخاص الدولى دوراتها التدريبية على المنصة الافتراضية باستخدام تقنية ZOOM ، وبتنظيم اماراتى ومثل الأولمبياد الخاص المصرى فيها 17 مدربا ومدربة وهم سيدة عبد العال ومصطفى رمضان ومحمود زهو ومشيرة العجمي وأميرة عبد الرحيم ومجدى محمود فهيم ووعزة سعيد، وعبدالله الجوهري، ونورهان دياب، محمد التهامي، إيمان رشاد وميرنا عمرو ورامى حسان وكريم عادل وتقي عبد القوي ومحمد فايق ورامى عبد العزيز.





وتأتى أهمية إقامة تلك الدورة رغم جائحة كورونا من خلال ما دعا إليه المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي من ضرورة إدخال رياضات جديدة إلى برامج المنطقة من أجل توسيع قاعدة المشاركين من اللاعبين ، وزيادة قاعدة اعداد المدربين وتأهيلهم تأهيلا علميا للعمل فى الأولمبياد الخاص والذى يسعى إلى العمل على دمج ذوى الإعاقة الفكرية فى المجتمع ، وهو ما يسعى إليه الأولمبياد الخاص من خلال الرياضة ، ودمج ذوي الإعاقة الفكرية فى المجتمع وتقبل المجتمع لهم ، خاصة وأن رياضة الكرة الطائرة تندرج تحت مظلة الرياضات الموحدة، قام بالقاء محاضراتها الفنية د. عاطف رشاد المحاضر الدولي بالاتحاد الدولى للكرة الطائرة والأستاذ بكلية التربية الرياضية والمندوب الفني للكرة الطائرة بالأولمبياد الخاص الدولى .





وحرص طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي التأكيد على أن الرياضة هي وسيلة مثلى لدمج الرياضيين من أصحاب الهمم داخل مجتمعاتهم، موضحا على أهمية الرياضة على مستوى الأسرة والمجتمع، وأهمية الدور الذى تلعبه فى تغير حياة المعاق فكريا ، وتعيد تقديمه الى مجتمعه بصورة رائعة، وموجها الشكر الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص على التواصل الدائم و دعم برامج وحدة الرياضة و التدريب الأولمبياد الخاص الإماراتي وتوفير فرص التدريب عن بعد للمدربين والمعلمين بالمنطقة من خلال سلسلة من الدورات التدريبية عبر منصة زووم الافتراضية، كما قام بتوجيه التحية للمدربين و المعلمين على مشاركتهم الدائمة والرغبة فى مواصلة التعلم و التطوير، و تمنى لهم جميعاً التوفيق و السداد، محييا كلا من المتحدثون الرئيسيون فى الندوة دكتور عاطف رشاد ،دكتور عماد محيى الدين، دكتور شريف الفولى.





وصرح د. عماد محيى الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الإقليمية بأن أهمية إقامة تلك الدورة تهدف الى زيادة عدد الرياضات التى تشارك بها برامج المنطقة ال23 فى الألعاب الإقليمية والعالمية ، خاصة وأن هناك استحقاقات قادمة للمنطقة سوف تتكشف بعد انتهاء جائحة كورونا وعودة الانشطة الى سابق عهدها مثل الألعاب الإقليمية العاشرة والألعاب العالمية الصيفية 2023 والتي تقام بألمانيا ، وتسعى الرئاسة الإقليمية إلى زيادة عدد الرياضات وزيادة عدد المشاركين فى تلك الألعاب.





وأشار د. عماد إلى أن تلك الدورة تأتى استكمالا لمجموعة الدورات التى اعتمدتها الرئاسة الاقليمية وقام بتنظيمها الأولمبياد الخاص الإماراتي والذي قام بالفعل بدور رائع وبناء ونجحت الدورات نجاحا كبيرا، وحرص طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي واللجنة الفنية التى تكونت من أجل تلك الدورات بتسهيل

إقامتها وتقديم كل أشكال الدعم الفنى والتقنى ، وبذلوا مجهودا ضخما حتى تخرج بالصورة اللائقة ، والتى اشادة بها جميع المدربين الذين شاركوا من مختلف برامج المنطقة.





وتحدث عاطف خلال المحاضرات عن الكرة الطائرة والفروق بينها ، وتوقف طويلا عن الكرة الطائرة فى الأولمبياد الخاص، واستفاض بالحديث عن مبادىء الكرة الطائرة لدى ذوى الاعاقة الفكرية، واختتم المحاضرات بالحديث عن تنظيم المسابقات الخاصة برياضة الكرة الطائرة فى الأولمبياد الخاص، كما قام بفتح باب الأسئلة والمناقشات للرد على استفسارات المتدربين المشاركين فى الدورة.





فيما قام شريف المدير العام للالعاب والمسابقات فى الاولمبياد الخاص الدولى بالتعريف بالمسابقات والالعاب التى يشهدها الأولمبياد الخاص والفرق بين العابا محلية او وطنية او اقليمية او عالمية ، وكذلك المسابقات والتى يمكن أن تكون فى رياضة واحدة ، وبين هيئة او مدرسة ، والألعاب العالمية سواء الصيفية او الشتوية، و الرياضات الموحدة وأهميتها .



