رولا سعد توجه لمتابعيها هذه الحكمة

الخميس 25/يونيو/2020 - 08:52 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة اللبنانية رولا سعد، جمهورها صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بالصورة بشميز موڤ في أصفر، وتركت شعرها الأشقر منسدلا، ومن الناحية الجمالية وضعت مكيب هادئ وجذاب متناسب مع إطلالتها.

وعلقت قائله: "ليس من الضروري أن تجعل لنفسك مكانا في كل قلب ، فقلوب الناس أصبحت ضيفة، حاول فقط زرع احترام ذاتك في نفوسهم، فهذا يكفي الإستمرار العلاقات".

وفي سياق آخر، قامت رولا سعد، مؤخرًا بتسجيل أغنية سينجل جديدة تحمل اسم"جنني"، وهي من كلمات أيمن الطويل، وألحان هاني فاروق، وتوزيع ميدو مزيكا، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة عقب الانتهاء من عمليات المكساج والماستر الخاصة بها.

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