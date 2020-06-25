رئيس مجلس النواب الليبي: موقف السيسي تاريخي

الخميس 25/يونيو/2020 - 08:52 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن تحرك الجيش الليبي لطرابلس استهدف تحريرها وليس السيطرة على السلطة، لافتًا إلى أن الجماعات الإرهبية اختطفت العاصمة طرابلس وحكومة الوفاق أقرت بذلك.

وأضاف "صالح"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن ما قاله الرئيس السيسي كان مطلبًا ليبيًا، واستجابة لمجلس النواب الشرعي.

وأكد أن وقف إطلاق النار في ليبيا مطلب دولي، ولكن البعض لديهم مصالح في الفوضى وعدم الوصول لحل، مشددًا على أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي تاريخي وعادل.

في وقت سابق، كشفت وكالة الأنباء الفيدرالية الروسية، الطرق التي يتم اعتمادها في نقل المرتزقة السوريين والمدربين العسكريين الأتراك إلى ليبيا، لدعم مليشيات طرابلس.

وأوضح تقرير الوكالة أن السلطات التركية، من خلال تعزيز صفوف مليشيات طرابلس، "تضع عراقيل أمام التسوية السلمية للأزمة الليبية، بهدف خدمة مصالحها الجيوسياسية في المنطقة".

ووفقا للمعطيات التي تمكن مراسلو الوكالة من الحصول عليها، فإن الأموال اللازمة للإنفاق على الميليشيات ومشتريات الأسلحة تأتي من قطر، فيما تقوم الشركة العسكرية التركية الخاصة "سادات" بمهام تجنيد وإرسال المتطرفين في سوريا.

وفي المحصلة، ومنذ 24 ديسمبر من العام الماضي، نقلت أنقرة أكثر من 1200 إرهابي سوري إلى الجانب التركي، من خلال ممرات أعدت خصيصا لهذا الغرض.

وبعد أسبوعين من وصولهم إلى تركيا، تلقى المرتزقة تدريبات خاصة في معسكرات تقع بالقرب من مدينة إزمير في غرب البلاد. بعد ذلك، تم نقلهم على متن طائرات Wings وAfrica Airlines، المملوكة لمواطن ليبي، إلى الأراضي الليبية. وهبطت الطائرات في مطار معيتيق بالقرب من طرابلس.

وأورد التقرير أنه "بناء على طلب الأجهزة الخاصة التركية، لم يتم تسجيل الركاب في الرحلات الجوية".

وكان على متن إحدى الطائرات حمزة العمر، المسؤول بشكل خاص عن تدريب المتطرفين على التكتيكات القتالية في المدن وعمليات تفخيخ السيارات والطرق السريعة، فضلا عن المباني والمنشآت السكنية.

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