"تركي آل الشيخ" يمدح الرسول في قصيدة جديدة على تويتر

الخميس 25/يونيو/2020 - 08:15 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
نشر رئيس هيئة الترفية بالسعودية، المستشار تركي آل الشيخ، مساء اليوم الخميس، قصيدة جديدة  في مدح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،  بعنوان "محمد يا رسول الله محمد يا حبيبي الله".

وكتب "آل الشيخ"، عبر حسابه على موقع التدوين القصير "تويتر": "محمد يانبي الله.. يارحمة من السماء.. مهداه صلاة الله.. وسلامة عليك.. عليك أذكى". 

كان تركى آل الشيخ قد تحدث عن مرضه من عدة أيام، قائلا : "لا يعرف معاناة المرض أو صعوباته إلا من ابتلى فيه، ربى لا يوريكم مكروه فى غالى .. الأمراض ابتلاء من الله، ونشهد الله أننا صابرون محتسبون للأجر".

وتوجه تركى آل الشيخ، إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، أن يرفع الله عنه المرض الأخير الذى ألم به.

وكتب تركى آل الشيخ، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" : "يارب ارحم ضعفى فلا ملجأ منك إلا إليك".

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