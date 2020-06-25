12 % تراجع فيى حجم التجارة العالمية خلال أبريل الماضي

الخميس 25/يونيو/2020 - 08:57 م
بوابة الفجر
كشفت بيانات صادرة عن مكتب تحليل السياسات الاقتصادية الهولندي، اليوم الخميس، أن حجم التجارة العالمية تراجع بنحو 12.1 بالمائة خلال أبريل الماضي، مقارنة مع هبوط بلغ 2.4 بالمائة في الشهر السابق له.



وعلى أساس سنوي، تراجعت التجارة العالمية بنسبة 16 بالمائة خلال أبريل ، مع إغلاق المصانع والشركات وتقييد حركة السفر.

وأوضحت البيانات هبوط الواردات والصادرات العالمية بنحو 10.7 بالمائة و13.4 بالمائة على الترتيب.

وأشارت البيانات إلى أن الإنتاج الصناعي العالمي انخفض بنحو 8.1 بالمائة خلال أبريل الماضي على أساس شهري.

وخففت منظمة التجارة العالمية هذا الأسبوع من تشاؤمها بشأن التوقعات، قائلة إن أسوأ سيناريو لتراجع التجارة العالمية بنسبة 32 بالمائة هذا العام ربما يتم تجنبه، لكن لا يزال السيناريو المتفائل يرى تراجعًا بنسبة 13 بالمائة تقريبًا.

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