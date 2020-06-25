لامبارد يعلن تشكيلة تشيلسي أمام مانشستر سيتي

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق مانشستر سيتي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وجاءت التشكيلة الرسمية كالتالي :-





حراسة المرمى : كيبا.





خط الدفاع : ازبيلكوتا - روديجير - كريستينسين - ماركوس الونسو.





خط الوسط : كانتي - ماسون ماونت - باركلي - ويليان - بوليسيتش.





خط الهجوم : اولفيه جيرو.





ويحتل فريق تشيلسي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، بينما يحل فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 63 نقطة.



