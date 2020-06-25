جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

الخميس 25/يونيو/2020 - 08:31 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق تشيلسي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الرسمية كالتالي :-

حراسة المرمى : ايدرسون.

خط الدفاع : والكر - فيرناندينيو - لابورت - ميندي.

خط الوسط : جوندوجان - رودريجو - كيفين دي بروين - برناردو سيلفا - رياض محرز.

خط الهجوم : رحيم سترلينج.

وكان قد حقق فريق مانشستر سيتي الفوز على فريق بيرنلي في المباراة الماضية بنتيجة خمسة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد.

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مانشستر سيتي تشيلسي الدوري الإنجليزي

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