الضربات تتوالى على إنتر ميلان

الخميس 25/يونيو/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن


كشفت اللجنة التأديبية في الاتحاد الدولي لكرة القدم عن العقوبة التي تم فرضها على السلوفاكي ميلان سكرينيار نجم دفاع إنتر ميلان الإيطالي.

وأفادت اللجنة التأديبية بأنه سيتم إيقاف النجم السلوفاكي ثلاث مباريات بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 10 آلاف يورو وذلك عقل طرده في المباراة التي تعادل فيها فريقه مع ضيفه ساسولو بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما بالإضافة إلى قيامه بالتلفظ على حكم المباراة.

وأشارت اللجنة التأديبية إلى أن السلوفاكي سكرينيار كان قد تعرض للطرد في الوقت بدل الضائع من المباراة عقب ضربه للاعب ساسولو بشكل متعمد.

ورفع انتر رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث بفارق أربع نقاط خلف لاتسيو وبفارق ثماني نقاط عن يوفنتوس المتصدر فيما ارتفع رصيد ساسولو إلى 33 نقطة في المركز الثاني عشر.
 

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