أسعار الذهب تواصل التراجع بنهاية التعاملات اليوم الخميس

الخميس 25/يونيو/2020 - 08:38 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
واصلت أسعار الذهب التراجع بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بالرغم من ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد داخل وخارج الولايات المتحدة، لكنه تحول للهبوط مع ارتفاع الدولار

وانكمش اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 5 بالمائة  خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما تراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي لكن بأقل من التوقعات.

فيما قفزت طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بنحو 16 بالمائة خلال الشهر الماضي.

وعلى صعيد آخر، خفض صندوق النقد الدولي تقديراته لأداء الاقتصاد العالمي لهذا العام والعام المقبل، كما حذر من ارتفاع مستويات الدين العام العالمي للعام الحالي، ما يشيرإلى صعوبة التعافي السريع للاقتصاد على المدى القريب.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود المستقبلية لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس  بنحو 0.3 بالمائة إلى مستوى 1770.60 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1779.60 دولار خلال الجلسة.

وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3 بالمائة عند مستوى 1764.88 دولار للأوقية، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر لعام 2012 عند 1779.06 دولار للأوقية بالأمس.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الرئيسي والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 97.367.

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