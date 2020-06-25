البنك المركزي الباكستاني يخفض معدل الفائدة للمرة الخامسة

الخميس 25/يونيو/2020 - 08:14 م
البنك المركزي الباكستاني
البنك المركزي الباكستاني
قرر البنك المركزي في باكستان خلال اجتماع لجنة السياسية النقدية اليوم الخميس، خفض معدل الفائدة بنحو 100 نقطة أساس ليصل إلى 7 بالمائة.

ويعتبر قرار خفض معدل الفائدة الخامس من نوعه منذ بداية العام الجاري بفعل تأثيرات تفشي "كوفيد-19"، ليبلغ مجموع الخفض 625 نقطة أساس.

وقال البنك: "يعكس هذا القرار وجهة نظر لجنة السياسة النقدية بأن توقعات التضخم قد تحسنت بشكل أكبر، بينما يستمر التباطؤ الاقتصادي المحلي وتزايد المخاطر السلبية على النمو".

كما أعاد البنك المركزي تأكيد إلتزامه بدعم الأسر والشركات الأكثر تضرراً من تداعيات كورونا، ولتقليل الضرر الواقع على الاقتصاد منذ بدء تفشي الوباء.

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