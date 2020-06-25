دورتموند يحسم مصير رحيل مدربه

الخميس 25/يونيو/2020 - 08:02 م
بوابة الفجر
سيبقى لوسين فافر مدربا للفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الألماني في الموسم المقبل، حيث يسعى النادي مرة أخرى لكسر احتكار بايرن ميونخ للقب الدوري الألماني (بوندسليجا).

وقال مايكل زورك المدير الرياضي للصحفيين اليوم الخميس :" سندخل الموسم المقبل مع هذه المجموعة المتألقة وسنواصل الضغط. لدينا أسس جيدة من الثقة وسنقوم بالمحادثات في الوقت المناسب".

ويستمر عقد فافر مع دورتموند حتى 2021 وقال أنه ليس الوقت المناسب للحديث عن المستقبل بعد نهاية العقد.

وواجه المدرب السويسري انتقادات من قبل الكثيرين عقب الخسارة على ملعبه صفر / 1 أمام بايرن ميونخ وذلك عقب استئناف الموسم بعد توقف فيروس كورونا، وهو ما أكد أن بوروسيا دورتموند لن يتمكن من التتويج بلقب الدوري هذا الموسم.

وتردد أن نيكو كوفاتش، مدرب بايرن السابق، وإريك تين هاج، مدرب أياكس، من بين المرشحين لخلافة فافر.

وحصد فريق دورتموند بقيادة فافر على متوسط 16ر2 نقطة في كل مباراة قبل خوض آخر لقاء في الموسم، أمام ضيفه هوفنهايم يوم السبت- وهو رقم أفضل مما حققه الفريقان اللذين توجا باللقب في حقبة يورجن كلوب.

وسجل الفريق 84 هدفا محققا رقما قياسيا للنادي ولكنه مضطر للاكتفاء باحتلال المركز الثاني مرة أخرى.

وقال فافر:" قدمنا أفضل ما لدينا ولكن بايرن كان أفضل قليلا"، مضيفا أن الهدف في الموسم المقبل سيكون التتويج بلقب الدوري.

وعاد قائد الفريق ماركو ريوس للتدريبات عقب شفائه من الإصابة ولكنه لن يشارك أمام هوفنهايم، كما يغيب أيضا توماس ديلاني ومانويل أكانجي ومحمود داوود. كما تحوم الشكوك حول مارسيل شميلزر.

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