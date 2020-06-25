"منخفض الهند".. ظاهرة جوية جديدة تتعرض لها مصر خلال 24 ساعة

الخميس 25/يونيو/2020 - 08:08 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن استقرار نسبي في درجات الحرارة غدا الجمعة.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي، أن شمال البلاد حتى القاهرة يتأثر غدا بمرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمى.

وأوضحت أنه يسود طقس مائل الحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يكون معتدل ن على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية.

وأوضحت الهيئة أن يسود طقس حار على شمال بينما يكون شديد الحرارة علي جنوب الصعيد.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية اليوم الخميس، والتى تتمثل في نشاط رياح على جنوب سيناء مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق مما يؤدي الي اضطراب فى حركة الملاحة البحرية.


درجات الحرارة غدا الجمعة

القاهرة الكبرى العظمى 35، والصغرى 22، الوجه البحري العظمى 34، والصغرى 21، السواحل الشمالية الغربي العظمى 28، والصغرى 21، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 29، والصغرى 22، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 37، والصغرى 26، شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 24، جنوب الصعيد العظمى 40، والصغرى 27.

اقرأ أيضا.. أخر مستجدات كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15935 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17434 حالة، من ضمنهم الـ 15935 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.


وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 59561 حالة من ضمنهم 15935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2450 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هيئة الإرصاد منخفض الهند درجات الحرارة الصحة العالمية الأرصاد

أخبار تهمك

تخدرها بستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة الفنان محمود جمعة بغيبوبة.. التفاصيل الكاملة

منذ حوالي 4 ساعات

بـ 37 مليون.. تفاصيل صفقة الزمالك الكبرى

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحدد المبلغ النهائي لضم "طاهر" من المقاولون

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة الموسم على أعتاب الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن صفقات الزمالك الجديدة

منذ أقل من ساعتين

ليفربول يفاجئ محمد صلاح برسالة مثيرة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

"منخفض الهند".. ظاهرة جوية جديدة تتعرض لها مصر خلال 24 ساعة

منذ 11 دقائق

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

منذ حوالي 8 ساعات

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

منذ حوالي 8 ساعات

حياتنا في خطر.. تفاصيل رسالة السودان إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

إيهاب فهمي يكشف لـ"الفجر الفني" آخر التطورات الصحية لـ عبد الله مشرف

منذ ساعة و 12 دقيقة

عرض أوروبي ينقذ صالح جمعة من مذبحة الأهلي

منذ أقل من ساعة

التسريبات تشعل غضب الأهلي في صفقة بديل رمضان صبحي

منذ ساعة و 26 دقيقة

الزراعة: سقوط أحد كبار مافيا اللحوم الفاسدة بالمنوفية

منذ ساعتين و 48 دقيقة

موضوعات متعلقة

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة اليوم وغدا

تحذيرات شديدة من طقس اليوم الأحد

الأرصاد تحذر من طقس الغد: موجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 36

تصل لـ38.. الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة غدا

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35

طقس ناري واضطراب في حركة الملاحة.. الأرصاد تحذر المواطنين

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:47 م

تخدرها بستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

حياتنا في خطر.. تفاصيل رسالة السودان إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة

06:21 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

02:07 م

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

12:29 م

الزراعة: سقوط أحد كبار مافيا اللحوم الفاسدة بالمنوفية

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!