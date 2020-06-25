الجيزة تطرح محال لشباب الخريجين "تعرف على الشروط"

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:53 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
أعلن جهاز رعاية وتشغيل شباب الجيزة، وجود عدد من المحال الفارغة بمراكز الصف ومنشأة القناطر والواحات البحرية لشباب الخريجين.

وأوضح الجهاز في بيان له، سيتم تمويل المشروع من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه، على هيئة بضائع وليست سيولة مادية.

وأضاف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، سيتم دفع المبلغ على ثلاث سنوات بدون فوايد.

وحددت الجهاز عدد من الشروط للحصول على محل:-

- السن من 21 - 40 سنة.
- موقف التجنيد من الذكور.
- المؤهل لا يقل عن دبلوم أو ما يعادله.
- عدم الحصول على وظيفة.
- ضامن حكومة للقرض.
- عرض أسعار مختوم وسجل تجاري وبطاقة ضريبية.

وتقدم الطلبات عن طريق خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الجيزة، وسيتم استيفائها في مقر الجهاز (300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني)، وللتواصل عن طريق 35711198- 35720825.

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أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة تفقدية لعدد من المحاور والمحولات والأعمال الجاري تطويرها الآن، لتكون محاور بديلة لشارع الهرم وقت الغلق.

وتفقد المحافظ، أعمال تطوير شوارع المطبعة والمحولات وخالد أمين ومتفرعاتهم، وتوسعة شارع ترسا وأعمال التطوير الجارية بمحورى المنصورية والمريوطية في إطار سعي المحافظة نحو تطوير العديد من المحاور البديلة والرابطة مع شارع الأهرام لاستخدامها أثناء تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق.


ووجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والالتزام بخطوط التنظيم، وعدم السماح بالتعدي عليه وتوحيد الأرصفة وأعمال الانترلوك بشكل موحد، كما شدد المحافظ خلال تفقده شارع المطبعة بإزالة عقار متعدي علي خط التنظيم بالشارع، إضافة إلى تغير موضع أحد الأكشاك لإعاقتها حركة المرور فى تقاطع شارع المطبعة مع شارع الملك فيصل.

وأكد على توفير رامبات أمام مداخل العقارات لخدمة السكان، بالإضافة إلى تغطية كابلات الكهرباء بمحيط غرف الكهرباء ومراعاة العرض الخاص بها ليكون متناسق مع أعمال التطوير وعدم شغله لمساحات كبيرة من الطريق حفاظاً على سلامة المواطنين على ألا يقل عرض الرصيف بمختلف القطاعات عن متر.


وخلال الجولة قام محافظ الجيزة بإهداء كمامة لأحد المواطنين، وحثه على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة حفاظاً على صحته و المحيطين به.


كما تفقد المحافظ أعمال تطوير شارع خالد أمين موجها مسئولى الحى والقائمين على الأعمال بمتابعه أعمال الرصف وتركيب الإنترلوك والالتزام بمسافات موحدة بطول المناطق الجاري تطويرها وإزالة أى حالات تعدى على الطريق لمنشآت أو محال وحظر وضع أوتاد حديديه أو أية وسائل لحجز أماكن لانتظار السيارات أمام العقارات وإزالة كافة أشكال التعديات علي الطريق من عقارات وجراجات والحفاظ على الأشجار المتواجدة على جانبى الطريق مع تناسقها مع أعمال الرصف.

وأصدر المحافظ تعليمات بإيقاف حوافز القائمين على أعمال التطوير بأحد قطاعات الشارع نظراً لعدم الالتزام بالأعمال المتفق عليها وأمهل مسئولي الحى والشركة المنفذة أسبوع لإصلاح الأخطاء وتحسين حالة الرصف.

وتلبية لرغبة أهالى المنطقة وجه المحافظ ببحث إقامة مطبات فى المناطق ذات الكثافة السكنية إذا اقتضت الحاجة لذلك.

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