خناقة وغش وولادة.. 5 مشاهد من ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة

الخميس 25/يونيو/2020 - 08:17 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
شهدت امتحانات الثانوية العامة اليوم الخميس، عددا من الأحداث خارج اللجان وداخلها وترصد "الفجر" أبرز مشاهد الثانوية العامة في اليوم الثاني من الامتحانات، كالتالي: 

تكثيف أمني:
أنتشرت قوات الأمن بشكل مكثف أمام لجان الثانوية العامة منذ صباح اليوم الخميس، لمنع التزاحم أمام المدارس.

إجراءات مشددة:
شهد امتحان اللغة الانجيلزية إجراءات تعقيم مشددة أثناء توافد الطلاب، حيث ارتدى كل طالب الكمامة الطبية الواقية، وواقي القدمين، وتم قياس درجة الحرارة لكل طالب قبل الدخول، ومرور كل طالب من بوابات التعقيم.

16 حالة غش:
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس عن رصد 16 حالة غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارات ( "العبور" و"بنها" و"الخانكة" بمحافظة القليوبية، و"باب الشعرية" بمحافظة القاهرة، و"شرق المنصورة" بمحافظة الدقهلية، و"الدلنجات" بمحافظة البحيرة، و"بني سويف" و"إهناسيا" بمحافظة بني سويف، و"فاقوس" بمحافظة الشرقية، و"العمرانية" بمحافظة الجيزة، و"أسوان" بمحافظة أسوان، و"غرب الإسكندرية" و"العامرية" بمحافظة الإسكندرية)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطلاب المسؤولين عن تلك الحالات.

شجار بين الطلاب:
وقع شجار بين الطلاب في مدرسة كفر الشيخ التجارية بنين بإدارة شرق كفر الشيخ قبل بدء الامتحان، مما أدي الي إصابة الطالب بجرح سطحي بسيط وتم سماح له بتأدية الامتحان بعد التاكد من سلامته.

وقد تم استدعاء الأمن داخل فناء المدرسة والتوجيه بزيادة الأمن الإداري داخل اللجنة وتم استبعاد رئيس اللجنة لتقاعسه عن أداء واجباته الوظيفية.

حالات صحية:
أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس عن وجود حالات صحية مختلفة ل 14 طالبا و3 مراقبين بمحافظات (الأقصر، جنوب سيناء، الجيزة، الإسكندرية، المنيا، دمياط، قنا، البحيرة، الغربية، مطروح) وتم نقلهم إلي المستشفي.

رئيس لجنة:
استبعد رئيس لجنة مدرسة عبد السلام عارف بإدارة كفر الزيات التابعة لمحافظة الغربية، لعدم التزامه بدخول الطلاب في الساعة الثامنة صباحا، كما تم استبعاد رئيس لجنة جرجا الثانوية بنين بمحافظة سوهاج، بسبب وجود بعض التجاوزات في اللجنة.

حالة ولادة:
أشارت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، في بيان لها الي وجود حالة ولادة لطالبة منازل بلجنة مدرسة زياد بكير التابعة لإدارة العجوزة التعليمية وتم نقلها بسيارة الإسعاف إلي المستشفى.

تسريب الامتحان:
نفت وزارة التريبة والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسريب امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الشهادة الثانوية العامة، محذرة من نشر مثل هذه الشائعات.

سهولة الامتحان:
أشاد عدد من طلاب الصف الثالث الثانوية بامتحان مادة اللغة الإنجليزية، حيث جاءت جميع الأسئلة من النماذج الاسترشادية، ومن كتاب المدرسة.

تصوير الامتحان:
قام بعض طلاب الثانوية العامة بتصوير أجزاء من أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى، بعد بدء الامتحان بنصف ساعة، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم ضبط الطلاب واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضدهم.

شاومينج ثانوية العامة:
ألقت قوات الأمن ضبط طالب بالصف الثالث الثانوي بسبب تأسيسه صفحة بعنوان (شاومينج بيغشش ثانوية عامة 2020) على مواقع التواصل الاجتماعي، وحث الطلاب بالانضمام للصفحة بدعوى قدرته على تسريب أسئلة الثانوية العامة بغرض الاستفادة المادية.

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