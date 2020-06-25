الموت يُفجع الفنان الشاب ميدو عادل

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:52 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
أعلن الفنان ميدو عادل، عن وفاة ابنة عمته، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث كتب ميدو عادل، منشورًا قال فيه: "صفاء بنت عمتي في ذمة الله، الله يرحمها ويصبر كل اللي حواليها، ويصبرك يارب يا بابا"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وفي سياق آخر، خاض ميدو عادل السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركته في مسلسل" جمع سالم"،"حب عمري"، "ليالينا 80"،"سكر زيادة"، وحقق من خلالهم نجاحًا كبيرًا.

والجدير بالذكر أن ميدو عادل يُشارك حاليًا في مسلسل "هجمة مرتدة"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد علاء الديب، ﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار، بطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم.


الموت يُفجع الفنان الشاب ميدو عادل
الموت يُفجع الفنان الشاب ميدو عادل

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