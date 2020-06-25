أحمد محمد يتعاقد على بطولة "راجل و3 بنات" تدور أحداثه بعد 100 عام

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:49 م
بوابة الفجر

تعاقد الممثل الشاب أحمد محمد، على المشاركة في بطولة الفيلم الكوميدي "راجل و3 بنات" – اسم مؤقت، والمقرر بدء التصوير فيه مطلع أغسطس المقبل لعرضه بالسينمات رأس السنة.

 

وكشف أحمد محمد، في تصريحات صحفية اليوم، أن الفيلم يدور في إطار كوميدي فانتازي عن الخدع الالكترونية ويدور الفيلم في زمن بعد 100 عام، وأن الفيلم من كتابة محمد أمين، وإخراج إسلام حافظ، ومرشح للمشاركة في بطولته حتى الآن كل من سعد الصغير وبيومي فؤاد وإيمان العاصي ومحمد ثروت ومنه عرفة.

 

وعن تفاصيل دوره كشف، بأنه يجسد في الفيلم شخصية محامي خلع يدعى "وسيم" يقع في ورطة مع 3 فتيات هن أبطال الفيلم، إلى أن تأتي كائنات فضائية من كوكب المريخ لإنقاذ الأرض مع حدوث بعض المفارقات الكوميدية.

 

أحمد محمد، خريج المعهد العالي للفنون المسرحية وشارك في أكثر من عرض مسرحي على مسارح الدولة منها "الورد اللي فتح في جناين مصر" و" رسائل العشاق" التي قدمت على مسرح ميامي بوسط البلد، و"أبو كبسولة" من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية من بطولة مصطفى ابو سريع، صفاء جلال، حسن عبدالفتاح، من تأليف محمد الصواف، وإخراج محمد مرسي.

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