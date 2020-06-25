مطار القاهرة يستقبل 3 رحلات من الإمارات والسعودية وإيطاليا

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:49 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
وصلت 3 رحلات دولية الي مطار القاهرة الدولى، ظهر اليوم الخميس قادمة من عدة عدول تقل على متنها 560 مصريا.

واستقبل مطار القاهرة الدولي، رحلة تابعة لشركة طيران إماراتية قادمة من مدينة الشارقة، تقل على متنها 174 مصريا، كما وصلت المطار رحلة قادمة من ميلانو وعلى متنها 174 مصريا، تابعة لشركة إير كايروا التابعة لوزارة الطيران المصرية.

كما استقبل المطار أيضا رحلة قادمة من جدة وعلى متنها 212 راكبا مصريا عائدين من المملكة العربية السعودية.

وخضع جميع الركاب العائدين لإجراءت الحجر الصحى المصرى بمطار القاهرة تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير مكتب الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، والتى تتضمن قياس درجات الحرارة لكافة الركاب القادمين، وتم السماح لجميع الركاب بالمغادرة لمنازلهم، تنفيذا لتوجيهات وزارة الصحة بخضوع جميع العائدين للحجر الصحي المنزلي.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15935 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17434 حالة، من ضمنهم الـ 15935 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 59561 حالة من ضمنهم 15935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2450 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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