ننشر ترتيب الدوري الايطالي ونتائج مباريات الأمس

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:41 م
الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي
ننشر ترتيب الدوري الايطالي ونتائج مباريات الأمس

تصدر ترتيب الدوري الايطالي تريندات "جوجل" اليوم في مصر، حيث شهد الدوري الإيطالي 3 ملحمات تاريخية بالأمس، وفيما يلي تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية ترتيب الدوري الايطالي، بالإضافة إلى نتائج مباريات الأمس بين الإنتر وساسولو وأتالانتا ولاتسيو، وروما وسامبدوريا.

نتائج مباريات الأمس في الدوري الايطالي

نتيجة مباراة الإنتر وساسولو في الدوري الايطالي

أكتفى فريق إنتر ميلان بالتعادل مع ضيفه ساسولو في الجولة 27 من "سيري آ" بنتيجة 3-3 في مباراة مثيرة، شهدت آخر 10 دقائق منها تسجيل 3 أهداف بين الفريقين، وفرط الإنتر في صدارة الدوري الإيطالي.

نتيجة مباراة أتالانتا ولاتسيو في الدوري الايطالي

حقق أرجال فريق تالانتا فوز ثمني، حيث بعد تأخرهم بهدفين  ضد تسيو، تمكنو من الانتصار بثلاثة أهداف على ضيفوفم ، فى المباراة المثيرة التى أقيمت بينهما على ملعب "جيويس" فى قمة مباريات الجولة الـ 27 من الدورى الإيطالى.

نتيجة مباراة روما وسامبدوريا في الدوري الايطالي

ساؤ ذئاب العاصمة الإيطالية، فريق روما في الطريق الصحيح، بعدما نجحوا في الفوز على الضيوف فريق سامبدوريا، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الذئاب "الأوليمبيكو" في قلب العاصمة روما، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين، من بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.

ننشر ترتيب الدوري الايطالي ونتائج مباريات الأمس

جدول ترتيب الدوري الايطالي
ننشر ترتيب الدوري الايطالي ونتائج مباريات الأمس
ننشر ترتيب الدوري الايطالي ونتائج مباريات الأمس

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نتائج الدوري الايطالي ترتيب الدوري الايطالي بوابة الفجر الفجر الدوري الايطالي

أخبار تهمك

تخدرها بستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

منذ حوالي 4 ساعات

حياتنا في خطر.. تفاصيل رسالة السودان إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

منذ حوالي 8 ساعات

إيهاب فهمي يكشف لـ"الفجر الفني" آخر التطورات الصحية لـ عبد الله مشرف

منذ ساعة و 12 دقيقة

"منخفض الهند".. ظاهرة جوية جديدة تتعرض لها مصر خلال 24 ساعة

منذ 11 دقائق

صفقة الموسم على أعتاب الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عرض أوروبي ينقذ صالح جمعة من مذبحة الأهلي

منذ أقل من ساعة

الزراعة: سقوط أحد كبار مافيا اللحوم الفاسدة بالمنوفية

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن صفقات الزمالك الجديدة

منذ أقل من ساعتين

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

منذ حوالي 8 ساعات

إصابة الفنان محمود جمعة بغيبوبة.. التفاصيل الكاملة

منذ حوالي 4 ساعات

ليفربول يفاجئ محمد صلاح برسالة مثيرة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الأهلي يحدد المبلغ النهائي لضم "طاهر" من المقاولون

منذ حوالي 3 ساعات

بـ 37 مليون.. تفاصيل صفقة الزمالك الكبرى

منذ أقل من ساعة

التسريبات تشعل غضب الأهلي في صفقة بديل رمضان صبحي

منذ ساعة و 26 دقيقة

موضوعات متعلقة

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس 3 أكتوبر 2019

ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباراة روما ضد ميلان

الدوري الإيطالي.. جدول مباريات اليوم السبت 7/12/2019 والقنوات الناقلة

ترتيب الدوري الإيطالي بعد مباريات اليوم.. إنتر ميلان يقدم هدية إلى يوفنتوس

ترتيب الدوري الايطالي بعد انتهاء الجولة الـ26 ونتائج المباريات

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد انتهاء مباريات اليوم الإثنين

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:47 م

تخدرها بستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

حياتنا في خطر.. تفاصيل رسالة السودان إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة

06:21 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

02:07 م

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

12:29 م

الزراعة: سقوط أحد كبار مافيا اللحوم الفاسدة بالمنوفية

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!