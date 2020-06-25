ننشر ترتيب الدوري الايطالي ونتائج مباريات الأمس





تصدر ترتيب الدوري الايطالي تريندات "جوجل" اليوم في مصر، حيث شهد الدوري الإيطالي 3 ملحمات تاريخية بالأمس، وفيما يلي تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية ترتيب الدوري الايطالي، بالإضافة إلى نتائج مباريات الأمس بين الإنتر وساسولو وأتالانتا ولاتسيو، وروما وسامبدوريا.





نتائج مباريات الأمس في الدوري الايطالي





نتيجة مباراة الإنتر وساسولو في الدوري الايطالي





أكتفى فريق إنتر ميلان بالتعادل مع ضيفه ساسولو في الجولة 27 من "سيري آ" بنتيجة 3-3 في مباراة مثيرة، شهدت آخر 10 دقائق منها تسجيل 3 أهداف بين الفريقين، وفرط الإنتر في صدارة الدوري الإيطالي.

نتيجة مباراة أتالانتا ولاتسيو في الدوري الايطالي





حقق أرجال فريق تالانتا فوز ثمني، حيث بعد تأخرهم بهدفين ضد تسيو، تمكنو من الانتصار بثلاثة أهداف على ضيفوفم ، فى المباراة المثيرة التى أقيمت بينهما على ملعب "جيويس" فى قمة مباريات الجولة الـ 27 من الدورى الإيطالى.



نتيجة مباراة روما وسامبدوريا في الدوري الايطالي





ساؤ ذئاب العاصمة الإيطالية، فريق روما في الطريق الصحيح، بعدما نجحوا في الفوز على الضيوف فريق سامبدوريا، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الذئاب "الأوليمبيكو" في قلب العاصمة روما، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين، من بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.





ننشر ترتيب الدوري الايطالي ونتائج مباريات الأمس



