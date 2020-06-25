وفاء عامر تكشف لـ"الفجر الفني" عن الحالة الصحية لشقيقتها

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:35 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
كشفت الفنانة وفاء عامر، الحالة الصحية لشقيقتها حالياً، بعدما كتبت منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك" منشور تدعوا فيه الجميع بالدعاء لشقيقتها بعد إصابتها بجلطة.

وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، قالت وفاء عامر: "أختي الحاجة نجلاء عانت من جلطة وارتفاع ضغط دم، ولكن حالياً الحمد لله"، فأوضحت عامر أن الحالة تحسنت، وطلبت الدعاء من جمهورها لها.

يذكر أن تشارك وفاء عامر في فيلم "شريط 6"، وتجسد فى الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتمر بعدة أزمات خلال الأحداث، ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.

ويعد الفيلم من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان بطولة "خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز، محمد علي رزق"

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