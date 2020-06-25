عاجل .. أول تعليق من عبد الله مشرف بعد إصابته بجلطة في المخ

نبذة عن عبد الله مشرف:





كما قدم العديد من الأفلام السينمائية منها: عمر وسلمى، فيلم بوبوس، البلياتشو، حين ميسرة، هي فوضي اريد خلعًا، العيال هربت، كلام في الحب، وش إجرام، جعلتني مجرمًا، وغيرها.

حرص الفنان عبد الله مشرف على طمأنة جمهوره ومحبيه، موضحاً أنه أصبح في حالة صحية أفضل.وكشف عبد الله مشرف في تصريحات صحفية، عن حالته الصحية، حيث قال إن أزمته الصحية بدأت بأعراض انفلونزا شديدة منذ يومين، وأنه حاليا يخضع للعلاج، مضيفاً أن حالته الصحية أصبحت أفضل، وعلى وشك الخروج من المستشفى قريباً.ولد عبد الله مشرف في 15 فبراير عام 1942 في مدينة القاهرة بمصر، تلقّى علومه الابتدائية فيها والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية ليحصل على شهادة البكالوريوس منها في عام 1968 ويبدأ بمسيرته العملية.ومن أهم الأعمال التليفزيونية التى قدمها عبد الله مشرف، "أولاد الشوارع، العمة نور، على هامش السيرة، يوميات ونيس، زيزينيا، فارس بلا جواد، رجل خطير جدا، أبو ضحكة جنان".