بـ 37 مليون.. تفاصيل صفقة الزمالك الكبرى

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:30 م
الزمالك
الزمالك
حسام مجدي


اقترب نادي الزمالك بشكل كبير من الإعلان عن التعاقد مع أري بابل نجم نادي أول أغسطس الانجولي بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأنهى مسئولو القلعة البيضاء الاتفاق مع بابل على الانضمام إلى الفريق في الصيف المقبل بعقد لمدة ٣ مواسم قادمة وذلك خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف موقع "كينج أوف" أن نادي الزمالك سيضم أري بابل من نادي أول أغسطس مقابل حوالي 37 مليون جنية مصري، فيما سيحصل الأنجولي آري بابل على 11 مليون جنيه مصري سنويًا بعدما وقع عقدًا يمتد لثلاثة مواسم.

وسيقوم الفارس الأبيض بإرسال العقود إلى بابل خلال الأيام القادمة ليقوم بالتوقيع عليها تمهيدا لإنضمامه للفريق.

وسيصل أري بابل إلى القاهرة لينضم إلى الزمالك بشكل رسمي بمجرد فتح خطوط الطيران الفترة القادمة.

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اقترب مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من حسم صفقة من العيار الثقيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

ويرغب المارد الأحمر، في التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، خلال الموسم الجديد. 

ورحب مجلس إدارة النادي الأهلي بالموافقة على طلبات ذئاب الجبل، من أجل الحصول على توقيع طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

وأبدى النادي الأهلي، مرونة في المفاوضات خلال الساعات الأخيرة، بعدما منح ذئاب الجبل الضوء الأخضر من أجل التنازل عن خدمات لاعبين من الفريق على سبيل الإعارة، لإتمام الصفقة.

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