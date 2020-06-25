لليوم الثاني على التوالي.. ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في طوكيو

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:18 م
بوابة الفجر
وكالات

سجلت طوكيو، اليوم الخميس، 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لتبقى البؤرة الرئيسة لتفشي الفيروس في اليابان.

وأوضحت وزارة الصحة والعمل والرفاهية اليابانية، أن أكثر من 60% من هذه الحالات هي لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما.

وتشهد العاصمة طوكيو، لليوم الثاني على التوالي، مستوى مرتفعا من الزيادة اليومية في الإصابات بفيروس كورونا، بعد تسجيل سلطات المحافظة 55 حالة جديدة، أمس الأربعاء، وهي الحصيلة القياسية منذ مطلع شهر مايو الماضي.

وسجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 84 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، أما الحصيلة العامة من الحالات، التي تشمل المصابين من أفراد طاقم وركاب سفينة Diamond Princess السياحية، فوصلت إلى 18924، فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 984 حالة، بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وتعافى من المرض، منذ بداية الجائحة، حوالي 16,9 ألف شخص، بينما يبقى نحو 60 مصابا في وحدات العناية المركزة عبر البلاد.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,591 مليون إصابة، بينهم أكثر من 486 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,216 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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