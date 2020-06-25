البورصات الأوروبية ترتفع بختام التعاملات اليوم الخميس

أنهت البورصات الأوروبية تعاملات اليوم الخميس، على ارتفاع بقيادة قطاع السيارات بعد خسائر ملحوظة في بداية التعاملات ورغم المخاوف الاقتصادية واستمرار زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا خاصة في بعض الولايات الأمريكية.





وأصدر صندوق النقد أحدث توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي للعام الجاري بالأمس، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينكمش 4.9 بالمائة في هذا العام وهو أقل من الانكماش المتوقع في أبريل الماضي.





وخفض الصندوق توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لعام 2021، حيث يتوقع الآن نمو بنحو 5.4 بالمائة، بانخفاض من 5.8 بالمائة المتوقعة في أبريل الماضي.





ومن جهة أخرى، قرر البنك المركزي الأوروبي تقديم قروض باليورو للبنوك المركزية خارج المنطقة لدعم أسواق التمويل.





وفي بيانات اقتصادية، تحسنت ثقة المستهلكين في ألمانيا للشهر الثاني عى التوالي.





وعند الختام، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.7 بالمائة إلى 359.7 نقطة، كما صعد المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 0.4 بالمائة مسجلاً 6147.4 نقطة.





في حين شهد المؤشر الألماني "داكس" ارتفاعاً بنسبة 0.7 بالمائة إلى مستوى 12177.8 نقطة، كما زاد المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 1 بالمائة ليسجل 4918.5 نقطة.





وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة إلى مستوى 1.1225 دولار.