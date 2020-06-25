الموت يفجع خالد يوسف

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أعلن المخرج خالد يوسف، عن وفاة زوج شقيقته إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



حيث كتب خالد يوسف قائلاً: "البقاء لله، توفي زوج شقيقتي الدكتور عبدالله أبو زيد".



وتابع: "نسألكم الدعاء لعله ينفعه في آخرته، واللهم احفظ زوجته وأولاده واخواته ونجهم برحمتك وكرمك من هذا الوباء، واكتب لهم الشفاء".



يذكر أن آخر أعمال خالد يوسف إخراجه وتأليفه لفيلم "كارما"، الذي شارك في بطولته كل من خالد الصاوي، عمرو سعد، غادة عبد الرازق، ماجد المصري، وفاء عامر، زينة، وآخرون، تأليف خالد يوسف، إخراج خالد يوسف، عدنان زاهر.