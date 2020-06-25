الموت يفجع خالد يوسف

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:26 م
بوابة الفجر
روان هيثم
أعلن المخرج خالد يوسف، عن وفاة زوج شقيقته إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث كتب خالد يوسف قائلاً: "البقاء لله، توفي زوج شقيقتي الدكتور عبدالله أبو زيد".

وتابع: "نسألكم الدعاء لعله ينفعه في آخرته، واللهم احفظ زوجته وأولاده واخواته ونجهم برحمتك وكرمك من هذا الوباء، واكتب لهم الشفاء".

يذكر أن آخر أعمال خالد يوسف إخراجه وتأليفه لفيلم "كارما"، الذي شارك في بطولته كل من خالد الصاوي، عمرو سعد، غادة عبد الرازق، ماجد المصري، وفاء عامر، زينة، وآخرون، تأليف خالد يوسف، إخراج خالد يوسف، عدنان زاهر.
الموت يفجع خالد يوسف
الموت يفجع خالد يوسف

أخبار تهمك

الأهلي يحدد المبلغ النهائي لضم "طاهر" من المقاولون

منذ حوالي 3 ساعات

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

منذ حوالي 8 ساعات

إصابة الفنان محمود جمعة بغيبوبة.. التفاصيل الكاملة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

منذ حوالي 8 ساعات

ليفربول يفاجئ محمد صلاح برسالة مثيرة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الكشف عن صفقات الزمالك الجديدة

منذ أقل من ساعتين

بـ 37 مليون.. تفاصيل صفقة الزمالك الكبرى

منذ ساعة الا ربع

حياتنا في خطر.. تفاصيل رسالة السودان إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

عرض أوروبي ينقذ صالح جمعة من مذبحة الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

منذ حوالي 6 ساعات

الزراعة: سقوط أحد كبار مافيا اللحوم الفاسدة بالمنوفية

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تخدرها بستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

منذ حوالي 3 ساعات

التسريبات تشعل غضب الأهلي في صفقة بديل رمضان صبحي

منذ ساعة و 22 دقيقة

صفقة الموسم على أعتاب الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

إيهاب فهمي يكشف لـ"الفجر الفني" آخر التطورات الصحية لـ عبد الله مشرف

منذ ساعة و 9 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:47 م

تخدرها بستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

حياتنا في خطر.. تفاصيل رسالة السودان إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة

06:21 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

02:07 م

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

12:29 م

الزراعة: سقوط أحد كبار مافيا اللحوم الفاسدة بالمنوفية

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!