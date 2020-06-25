خالد سليم يحتفل برفع الحظر وعودة المقاهي

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:23 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

احتفالاً برفع الحظر عن شوارع القاهرة وعودة الحياة تدريجيا لطبيعتها وبعد عودة المقاهي مرة اخري للعمل وهو الامر الذي لاقي احتفالا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شارك النجم خالد سليم الجمهور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الاحتفال بعودة المقاهي مرة اخرى بجزء من اغنيته الجديدة اللي فات مات معلقا، "وانت داخل القهوة يوم السبت".


الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، ميكس وماسترينج أمير محروس، وإخراج ريشة سركيس، وكان من المفترض طرحها قبل شهر رمضان ولكن تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا. 


وتعد أغنية "اللى فات مات" أولى أغنيات خالد سليم فى عام 2020، حيث إنها ضمن أكثر من أغنية سينجل ينوي طرحها على مدار العام، حيث يحضر لأغنية أخرى بعنوان "عشمني" من كلمات هشام صادق وألحان مدين وتوزيع  أحمد عادل، ومقرر أن يصورها فيديو كليب أيضاً خلال الفترة المقبلة.

أخبار تهمك

الأهلي يحدد المبلغ النهائي لضم "طاهر" من المقاولون

منذ حوالي 3 ساعات

إصابة الفنان محمود جمعة بغيبوبة.. التفاصيل الكاملة

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة الموسم على أعتاب الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

منذ حوالي 6 ساعات

عرض أوروبي ينقذ صالح جمعة من مذبحة الأهلي

منذ أقل من ساعة

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

منذ حوالي 8 ساعات

ليفربول يفاجئ محمد صلاح برسالة مثيرة

منذ حوالي 3 ساعات

تخدرها بستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن صفقات الزمالك الجديدة

منذ أقل من ساعتين

إيهاب فهمي يكشف لـ"الفجر الفني" آخر التطورات الصحية لـ عبد الله مشرف

منذ ساعة و 13 دقيقة

"منخفض الهند".. ظاهرة جوية جديدة تتعرض لها مصر خلال 24 ساعة

منذ 12 دقيقة

الزراعة: سقوط أحد كبار مافيا اللحوم الفاسدة بالمنوفية

منذ ساعتين و 49 دقيقة

التسريبات تشعل غضب الأهلي في صفقة بديل رمضان صبحي

منذ ساعة و 27 دقيقة

بـ 37 مليون.. تفاصيل صفقة الزمالك الكبرى

منذ أقل من ساعة

حياتنا في خطر.. تفاصيل رسالة السودان إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة

منذ ساعتين
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:47 م

تخدرها بستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

حياتنا في خطر.. تفاصيل رسالة السودان إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة

06:21 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

02:07 م

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

12:29 م

الزراعة: سقوط أحد كبار مافيا اللحوم الفاسدة بالمنوفية

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!