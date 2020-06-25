بصورة من الشاطئ.. مي سليم تخطف قلوب محبيها بهذه الإطلالة

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:22 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
تحرص الفنانة مي سليم، التفاعل من حين لأخر بنشر صور من حياتها اليومية والفنية.


شاركت الفنانة مي سليم، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت خلال الصورة من الشاطئ مرتدية مايوه أزرق، ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"أجنبية أوي" وأضاف آخر"منورة عسولة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "عسل يا روحي".


يذكر أن آخر أعمال مي سليم، مسلسل "حواديت الشانزليزية" وتدور أحداثة في فترة الخمسينيات، وقام ببطولته الفنان إدوارد وإياد نصار وأماني كمال.

أخبار تهمك

بـ 37 مليون.. تفاصيل صفقة الزمالك الكبرى

منذ أقل من ساعة

تخدرها بستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

منذ حوالي 4 ساعات

التسريبات تشعل غضب الأهلي في صفقة بديل رمضان صبحي

منذ ساعة و 27 دقيقة

إصابة الفنان محمود جمعة بغيبوبة.. التفاصيل الكاملة

منذ حوالي 4 ساعات

حياتنا في خطر.. تفاصيل رسالة السودان إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة

منذ ساعتين

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة الموسم على أعتاب الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

"منخفض الهند".. ظاهرة جوية جديدة تتعرض لها مصر خلال 24 ساعة

منذ 12 دقيقة

الأهلي يحدد المبلغ النهائي لضم "طاهر" من المقاولون

منذ حوالي 3 ساعات

ليفربول يفاجئ محمد صلاح برسالة مثيرة

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن صفقات الزمالك الجديدة

منذ أقل من ساعتين

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

منذ حوالي 8 ساعات

عرض أوروبي ينقذ صالح جمعة من مذبحة الأهلي

منذ أقل من ساعة

الزراعة: سقوط أحد كبار مافيا اللحوم الفاسدة بالمنوفية

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

منذ حوالي 6 ساعات

إيهاب فهمي يكشف لـ"الفجر الفني" آخر التطورات الصحية لـ عبد الله مشرف

منذ ساعة و 14 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:47 م

تخدرها بستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

حياتنا في خطر.. تفاصيل رسالة السودان إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة

06:21 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

02:07 م

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

12:29 م

الزراعة: سقوط أحد كبار مافيا اللحوم الفاسدة بالمنوفية

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!