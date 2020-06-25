بصورة من الشاطئ.. مي سليم تخطف قلوب محبيها بهذه الإطلالة

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تحرص الفنانة مي سليم، التفاعل من حين لأخر بنشر صور من حياتها اليومية والفنية.





شاركت الفنانة مي سليم، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت خلال الصورة من الشاطئ مرتدية مايوه أزرق، ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"أجنبية أوي" وأضاف آخر"منورة عسولة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "عسل يا روحي".





يذكر أن آخر أعمال مي سليم، مسلسل "حواديت الشانزليزية" وتدور أحداثة في فترة الخمسينيات، وقام ببطولته الفنان إدوارد وإياد نصار وأماني كمال.