إيفرتون يعلن رحيل 3 لاعبين عن الفريق

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:29 م
بوابة الفجر
أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، رحيل الثلاثي عمر نياسي وكوكو مارتينا ولوك جرابوت عن الفريق عقب انتهاء عقودهم بنهاية الشهر الجاري.

وذكر إيفرتون عبر موقعه الإلكتروني الرسمي اليوم، أن ليتون باينس ظهير أيسر الفريق، وافق على عقد قصير المدى يبقيه مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، كما أن إدارة النادي عرضت عليه عاما إضافيا للبقاء مع الفريق حتى موسم 2020 /  2021.

وأشار إيفرتون إلى أن الهولندي مارتن ستكلنبرج حارس مرمى الفريق سيغادر النادي بعد نهاية الموسم الحالي، حيث سيعود لفريقه السابق أياكس آمستردام الهولندي.

ووقع الفرنسي جبريل سيديبي عقدا لتمديد إعارته من موناكو الفرنسي حتى نهاية الموسم الجاري.

وأعلن إيفرتون الاستغناء عن عدد من لاعبي قائمة الفريق تحت 23 عاما، وهم مورجان فيني وأليكس ديني وماتي فولدس ومانسي مامبالا وكوريدي أديدوين، كما سيغادر كيران فيليبس الفريق حينما يستكمل فترة إعارته مع هيدرسفيلد تاون الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي.

وذكر النادي أنه تقدم بعقود جديدة للثنائي ناثانيلو ماركيلو وكون أوزونيديس.

يذكر أن إيفرتون يحتل المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 41 نقطة.

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