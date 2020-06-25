بفضل نيمار.. كافاني يقترب من البقاء مع باريس سان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن الأوروجواياني إدينسون كافاني نجم هجوم باريس س ان جيرمان الفرنسي يقترب من الرحيل عن صفوف النادي الباريسي علمًا بأن عقده ينتهي في 30 يونيو الحالي.





وأفاد موقع Foot Mercato الفرنسي بأن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي حاول إقناع زميله في الفريق الأوروجواياني كافاني بتجديد عقده بشكل مؤقت لمدة شهرين فقط حتى نهاية الموسم الذي توقف في مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.





وأشار الموقع الفرنسي إلى أن نيمار يرغب في استمرار كافاني حتى نهاية الموسم الحالي وذلك من أجل طموح التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث يعتقد نيمار أن الفريق الباريسي بحاجة إلى جهود كافاني.



