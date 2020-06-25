التسريبات تشعل غضب الأهلي في صفقة بديل رمضان صبحي

الخميس 25/يونيو/2020 - 06:54 م
الاهلي
الاهلي
عبد القادر عرابي
ابدي مجلس إدارة النادي الأهلي، غضبه الشديد من تعامل إدارة نادي المقاولون العرب، في صفقة طاهر محمد طاهر لاعب الفريق.


واكد مصدر مسئول بالنادي الأهلي، أن الإدارة غاضبة من تداول تفاصيل مفاوضات الأهلي مع طاهر محمد طاهر عبر وسائل الإعلام.


وأضاف المصدر، أن النادي الأهلي يرى أن كشف تلك التفاصيل سيؤدي لدخول أطراف جديدة في الصفقة، وهو ما قد يهدد تلك الصفقة بالفشل.


وتحدث محمد عادل فتحي، المشرف العام على فريق الكرة بالنادي، عن العديد من تفاصيل مفاوضات الأهلي مع طاهر الأمر الذي أثار سخط إدارة النادي.


ويعد اللاعب صاحب الـ23 عاماً ضمن أهم أهداف القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي، لتدعيم هجوم الأحمر خلال الموسم المقبل.


ويريد المقاولون العرب مبلغ 40 مليون جينه للتخلي عن طاهر، في الوقت التي عرضت فيه إدارة الأهلي مبلغ 20 مليون جينه وإعارة لاعبين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طاهر محمد طاهر صفقة طاهر محمد طاهر المقاولون العرب الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية في تصحيح مادة اللغة العربية

منذ حوالي 11 ساعة

إصابة الفنان محمود جمعة بغيبوبة.. التفاصيل الكاملة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

ليفربول يفاجئ محمد صلاح برسالة مثيرة

منذ أقل من ساعتين

الزراعة: سقوط أحد كبار مافيا اللحوم الفاسدة بالمنوفية

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحدد المبلغ النهائي لضم "طاهر" من المقاولون

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن فتح الشواطئ العامة

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

المقاولون يحدد 3 نجوم من الأهلي ضمن صفقة طاهر محمد

منذ حوالي 5 ساعات

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة الموسم على أعتاب الأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

منذ يوم

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 21 ساعة

تخدرها بستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الكشف عن صفقات الزمالك الجديدة

منذ 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

30 مليون جنيه تنقل نجم المقاولون العرب للأهلي

مفاجأة.. الأهلي يعود لفتح مفاوضات ضم طاهر محمد

خطة جديدة من الأهلي لحسم صفقة طاهر محمد طاهر

صفقة تبادلية تقرب الأهلي من بديل رمضان صبحي

سبب مفاجئ يهدد الصفقة الكبرى في الأهلي

المقاولون يفاضل بين 4 لاعبين من الأهلي لإدخالهم في صفقة طاهر محمد طاهر

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:47 م

تخدرها بستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

02:07 م

الزراعة: سقوط أحد كبار مافيا اللحوم الفاسدة بالمنوفية

05:31 م

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

12:29 م

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

12:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!